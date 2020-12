Venezolanos esperan que el próximo Parlamento ayude a reducir tensiones

Carlos Cabrera, empleado del sector público, indicó que es consciente de que la nueva Asamblea Nacional no acabará con todos los problemas del país, pero espera que al menos disminuyan la intensidad de los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición.

"Todos sabemos que los parlamentarios no van a llegar a solucionar toda la problemática que tenemos en el país, pero uno confía en que haya una tregua entre esos sectores políticos que mantienen un constante enfrentamiento y lo que hacen es retrasar al país", expresó Cabrera en conversación con esta agencia.

Para René Méndez, empresario del sector turismo, las elecciones van más allá de la renovación del Parlamento, pues también le devolverán la legalidad a la Asamblea Nacional.

"No se trata de renovar por renovar, se trata de darle legitimidad a la actuación de los parlamentarios y que actúen apegados a la ley y a las atribuciones que les confiere su alta investidura. No hacemos nada con renovar un parlamento donde el debate no se apegue a la realidad, ni autonombrarse jefes de estado porque ese no es trabajo del Parlamento", señaló a esta agencia.

Desde mediados de 2016, la Asamblea Nacional está bajo una sentencia de desacato, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de los diputados del estado de Amazonas (sur) por presunta irregularidad en su elección, pero el parlamento se negó a separarlos de sus bancas.

Por su parte, Karen Chirinos, profesora de educación física, coincidió en que debe haber un cambio en el órgano legislativo, pues a su juicio los actuales diputados no cumplieron con sus funciones.

"Los diputados de la Asamblea Nacional están para sancionar leyes y ni una lograron porque estaban enfocados en otra cosa. Queremos un cambio que ayude a la transformación del país y con una nueva Asamblea lo podemos lograr", comentó a Sputnik.

Opiniones opuestas

Por el contrario, Lorena Martínez, residente de la urbanización Terrazas del Ávila, en el este de Caracas, cree que el Gobierno busca adjudicarse la mayoría en el parlamento para tener un mayor control de los poderes públicos del país caribeño.

"Todos los participantes apoyarán la misma ideología política autoritaria; lo mismo trataron de hacer con la Constituyente y fue un fracaso. Habría una situación general aún peor de la actual. El Gobierno actuaría libremente y nosotros nos quedaríamos sin ninguna representación que cuidara nuestros derechos más fundamentales", acotó.

De igual manera, Johan Jiménez, profesor universitario, dijo que la elección de un nuevo parlamento no solucionará los problemas del país, pues a su parecer los aspectos en los que se renovará carecen de transparencia.

"La Constitución dice que este año tocan unas elecciones, pero unas estables, libres y justas. El incremento de 277 diputados es una falta a la Constitución porque para realizar eso debes realizar una consulta al pueblo para ver si están de acuerdo o no con aumentar la cantidad", expuso en conversación con esta agencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió incrementar de 167 a 277 el número de diputados a elegir, arguyendo una amplia participación de candidatos y partidos políticos.

En reiteradas ocasiones, el Gobierno venezolano ha denunciado que la oposición utilizó el Parlamento para conspirar, una acusación que para Elymar Rivas, socióloga, no cambiará si la coalición de partidos que apoyan al presidente Nicolás Maduro gana la mayoría.

"Hace falta una reforma política profunda en todos los niveles para iniciar la recuperación del país. Si gana el Gobierno será lo mismo, pero esta vez a su favor", precisó en diálogo con Sputnik.

Campaña electoral

La campaña electoral comenzó el martes 3 de noviembre y se extendió hasta el 3 de diciembre. Pese a la pandemia de COVID-19, los candidatos realizaron recorridos por todos los estados del país.

El Gobierno se presenta a estas elecciones en el denominado Gran Polo Patriótico, una coalición de partidos que apoyan a Nicolás Maduro, mientras que un sector de la oposición se conformó en dos alianzas.

Mientras, el también opositor Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" y reconocido por 55 países, convocó a una consulta popular entre el 5 y el 12 de diciembre para "rechazar el fraude y ejercer la mayoría como parte de la estrategia para lograr la transición que lleve a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".

A pesar del rechazo de Estados Unidos y de la Unión Europea a las parlamentarias, el cronograma electoral se desarrolla sin obstáculos y, según Maduro, más de 300 observadores internacionales acompañarán los comicios que le permitirán a Venezuela tener un nuevo Parlamento a partir del 5 de enero de 2021.