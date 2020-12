El presidente mexicano llama a no salir a la calle por las fiestas por el COVID-19

"En consecuencia, hago ahora un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos, somos libres pero respetuosamente les propongo lo siguiente: si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer no salgamos a la calle, este mes de diciembre siempre hay más gente en la calle hasta el día 24", dijo en un mensaje de siete puntos leído en el Palacio Nacional.

El gobernante recordó que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005) y en este mes de diciembre "hay problemas de vialidad, crece el número de vehículos en las calles, ahora no podemos actuar así".

"Si salimos a la calle guardemos siempre la sana distancia si hay necesidad de salir (…), actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos y mientras no tengamos la vacuna, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos", agregó el mandatario.

Sin embargo, subrayó que el Gobierno federal "no va a limitar las libertades", indicó que no es "partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o toques de queda".

El llamado a la nación fue hecho después de que el lunes pasado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que "la situación en México es muy preocupante", cuando se duplican contagios y fallecidos.

Adhanom citó cifras, según las cuales, en la semana del 12 de octubre las muertes fueron alrededor de 2.000 y 30.000 contagios, mientras que para la semana del 23 de noviembre, el número de muertes se duplicó a 4.000 y 60.000 contagios en México.

Suspender fiestas

López Obrador recordó el comportamiento durante los meses de cierre de actividades económicas en abril y mayo cuando "toda la gente se guardó voluntariamente, se pudo tener tiempo para prepararnos, con más camas, conseguir ventiladores, capacitar médicos y enfermeras".

El llamado también pide comunicarse por videollamadas con familiares y amigos que no se reciban muchas visitas aunque sean parientes.

"No hagamos fiestas ni reuniones con familiares y amigos, todo esto es voluntario, pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas, ya pasará esta pandemia, esta pesadilla", recomendó.

Reiteró que las personas que presenten síntomas de COVID-19 llamen a los teléfonos de emergencia y se hagan pruebas para confirmar o descartar los contagios.

Las autoridades sanitarias ampliarán el número de camas, equipos, enfermeras y doctores "para que a nadie le falta la atención médica especializada y de calidad pero lo más importante es que no nos enfermemos".

Subrayó que las recomendaciones del Gobierno no implican sanciones.

En esta semana los contagios reportados han crecido arriba de 11.000 casos confirmados en tres días consecutivos, la cifra más alta en los informes cotidianos.

Las muertes aumentaron a 108.173 y los contagios confirmados a 1.144.643 en toda la pandemia, según el último informe del 3 de diciembre por la noche.

México ocupa el cuarto lugar mundial en decesos totales, detrás de EEUU, Brasil e la India, pero es octavo en el mundo en decesos por cantidad de habitantes.