Venezuela en la recta final electoral, con Maduro y su promesa de dejar el poder si pierde

El mandatario dijo que está dispuesto a abandonar el poder si la derecha gana las elecciones.

Ante el anuncio de Maduro, los candidatos del Gran Polo Patriótico (coalición de partidos que apoyan al presidente) pidieron a los ciudadanos apoyarlos en el reto y salir a votar para obtener la mayoría en el Parlamento.

Por su parte, el sector de la oposición que participa en los comicios también llamó a votar, pero con la intención de que Maduro cumpla su palabra y deje el poder en caso de perder las elecciones.

Para el diputado y candidato por el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), Saúl Ortega, el jefe de Estado cuenta con el apoyo de la mayoría, por lo que la oposición no logrará su cometido de sacarlo de la presidencia.

"El planteamiento que hizo el presidente fue una respuesta a una oposición trasnochada que ve la salida del presidente en cada evento, el presidente les toma la palabra sabiendo que cuenta con la mayoría del pueblo venezolano para ir a una elección", expresó Ortega a Sputnik.

Entretanto, Carmelina Duarte, residente de Los Flores de Catia, en el oeste de Caracas, consideró que el mandatario presentó un gran desafío a sus seguidores, por lo que votar este domingo será decisivo para que Maduro siga al mando del país.

"El presidente nos dejó un reto y debemos salir a votar para que la derecha no regrese a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), por todo el daño que le ha causado al país. Creo que Maduro nos está incentivando a votar, sobre todo para aquellos que tienen dudas de votar", indicó la mujer a esta agencia.

A juicio del integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),, Maduro busca el fortalecimiento de la democracia y la mayor participación de todos los sectores del país.

"Él está haciendo un llamado abierto al país simplemente con el interés de que se fortalezca la democracia, con la participación mayoritaria del pueblo en estas elecciones. Eso es lo admirable que tiene este reto que ha lanzado el presidente a la oposición; es admirable, porque no está de ninguna manera buscando ponerle barreras a los riesgos, sino que los está asumiendo íntegramente como un gran líder", señaló Aranguibel en conversación con Sputnik.

Estrategia

Para algunos, se trata de una estrategia que puso en marcha el presidente con el objetivo de estimular la participación en su intento de buscar la validación de los comicios a nivel internacional.

Rosaura García, administradora, dijo a Sputnik que el sector de la oposición que decidió no participar en las parlamentarias no se incentivará por el reto del mandatario de abandonar el cargo.

"Creo que eso solamente va a estimular a los votos del chavismo (seguidores del expresidente Hugo Chávez), a los votos afectos al PSUV. El voto opositor no lo va a incentivar porque la oposición no quiere ir a votar, a ellos les vendieron esa idea de no votar", comentó la mujer.

Mientras, Elena Bautista, residente de Terrazas del Ávila, en el este de Caracas, opinó que existe desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que muchos se abstendrán de votar, así Maduro haya aceptado irse de perder las parlamentarias.

"Realmente creo que su discurso no va a tener ningún tipo de incidencia, porque no existe credibilidad en el CNE; en consecuencia de parte del sector de la oposición hay mucha desconfianza en este proceso. Él (Maduro) está 100% seguro de que va a ganar. El sector del chavismo es el que saldrá a votar, el de la oposición no", acotó la ciudadana a esta agencia.

El Gobierno y el sector de la oposición que participa en los comicios cerraron la campaña con diversos actos en el país, en medio de multitudinarias concentraciones muy alejadas de las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Sin embargo, Maduro aseguró que los casos no se han incrementado.

Entretanto, los veedores internacionales continúan llegando a Venezuela, y según el CNE serán 200 los que acompañarán el proceso electoral, en que se elegirá a 277 diputados para renovar el Parlamento para el período 2021-2026.