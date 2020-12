Arreaza: sanciones de EEUU son las que han afectado la vida de los venezolanos

"Los cínicos, agónicos y derrotados funcionarios de Donald Trump (presidente de EEUU) ya no saben qué inventar. Si algo ha afectado la vida y la alimentación de las y los venezolanos y venezolanas es el bloqueo y las sanciones criminales de EEUU. Por más que traten de manipular deben entender algo: ¡En Venezuela fracasaron!", escribió Arreaza en la red social Twitter.

​Kozak publicó previamente un mensaje en el que critica las declaraciones del candidato Diosdado Cabello, quien dijo que "para el que no vote no hay comida", al pedir a las mujeres que advirtieran a sus esposos, que si no decidían no participar de las elecciones, los dejarían sin alimentación.

"Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, y va a decir en la casa: Epa, a levantarse con la diana Carabobo (música militar que dicta el inicio de una jornada), porque hay que ir a votar. Claro, el que no vota, no come. Para el que no vote no hay comida. (Risa) El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí", dijo Cabello.

Sin embargo, las declaraciones fueron descontextualizadas en la prensa nacional e internacional, que solo publicó la frase "para el que no vote no hay comida", señalando a Cabello de haber amenazado a la población con los alimentos subsidiados que entrega el Gobierno a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap).

Al respecto Kozak escribió: "la dictadura brutal de Maduro le dice a los venezolanos que si no votan, no comerán. Nadie puede creer que, un régimen que utiliza los alimentos como arma política, sea capaz de celebrar elecciones libres y justas. Un gobierno legítimo sirve a su gente, no a sí mismo".

Por su parte, la cuenta de la embajada de Estados Unidos en Venezuela llamó a los venezolanos a no votar e indicó que quienes participen en "el fraude del 6D" le permitirán al presidente Nicolás Maduro seguir en el poder.

"Ya Diosdado Cabello dijo que "para el que no vote, no hay comida". Lo que los alacranes no te dicen es que si votas en el fraude del 6D, Maduro puede seguir alardeando sobre su reloj de 40.000 dólares mientras para ti no hay comida", publicó la referida cuenta.

El 6 de diciembre los venezolanos acudirán a las urnas para elegir a los 277 diputados que estarán al frente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para el período 2021-2026.

El proceso electoral se realiza en medio de una fuerte presión de naciones que aseguran desconocerán el resultado, alegando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ofrece garantías de transparencia e igualdad de condiciones.