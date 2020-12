Jefe de oficina de la Presidencia de México deja el cargo

"Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado", anunció el mandatario en su cuenta de Twitter.

Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. pic.twitter.com/V6EfLuFqjw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 2, 2020

​El gobernante añadió que "lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo" agregó .

Poncho Romo, como es conocido en círculos empresariales, fue, la plataforma de López Obrador, y coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial de 2018.

"Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo", dijo el presidente en otro mensaje.

López Obrador publicó una fotografía con Romo en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.

"Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación", escribió el gobernante en otro mensaje en alusión al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que López Obrador fundó en 2013, al romper con el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) donde militó más de dos décadas.

El empresario despeño el cargo desde el primer día de Gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, y en febrero de 2019 recibió la responsabilidad de presidir el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.

Romo Garza fue presidente del Consejo y director general del Grupo Plenus, fundó una compañía de semillas de vegetales, una corporación de seguros, y otra firma para desarrollar y comercializar tecnologías genómicas sintetizadas, razón por la cual es considerado por líderes ecologistas como promotor del es uso de transgénicos

También fue reconocido con la Orden Ecuestre Pontificia del Papa San Gregorio El Grande, que otorga la Iglesia Católica, y es miembro del consejo del Instituto Atlántico de Gobierno, institución educativa dirigida por el expresidente de España José María Aznar.