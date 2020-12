La vacuna rusa contra COVID-19 se abre paso en un Uruguay con aumento de casos

El Gobierno uruguayo había depositado sus esperanzas de hacerse de vacunas contra el COVID-19 en el mecanismo Covax implementado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, en las últimas semanas la posibilidad de negociar la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V parece abrirse caso, fortalecida por contactos directos entre Montevideo y Moscú y la entrevista que el canciller uruguayo tuvo con su par ruso Sergei Lavrov.

Francisco Bustillo, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, se reunió con Lavrov en la capital rusa el 1 de diciembre. Durante una conferencia de prensa conjunta que encabezaron los jerarcas, Bustillo dijo públicamente que Uruguay evalúa la vacuna rusa Sputnik V como una de las posibilidades a la hora de inmunizar a su población, castigada por un importante crecimiento de casos en noviembre.

"Hace dos semanas técnicos vinculados a la vacuna Sputnik V visitaron a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay, con el tiempo se va a tomar una decisión sobre por cuál se apuesta, pero definitivamente es justo reconocer que Rusia lo viene haciendo muy bien así que vamos a estudiar esa posibilidad", declaró Bustillo.

Las palabras del canciller ratificaron una información que había circulado días atrás en Uruguay. Según indicaron fuentes del MSP al diario uruguayo El País, una delegación del, encargado del desarrollo de la vacuna, hizo una presentación sobre la vacuna ante especialistas de la cartera.

Ante una consulta de Sputnik, desde el ministerio uruguayo indicaron que por el momento no hay ningún comentario oficial respecto de la vacuna, aunque aclararon que "no hay ninguna puerta cerrada" en relación a la vacuna por la que podría optar el Gobierno en el marco de su estrategia contra el COVID-19.

El propio presidente Luis Lacalle Pou explicó esta postura durante una conferencia de prensa el 1 de diciembre, en la que dio a conocer nuevas medidas en el marco de un aumento significativo de casos que colocó al país sudamericano en zona anaranjada.

"Uruguay participó de un pool de compras [en referencia al Covax] pero dejamos en claro que no nos amputamos ningún camino para tener la vacuna. Si el día de mañana hay una vacuna que convence a nuestros científicos y hay una logística necesaria que es la que tiene el país, iremos por el pool de compras o hablaremos con el Gobierno que haya que hablar para tener la vacuna lo antes posible", dijo el mandatario.

Si bien el presidente no nombró específicamente la Sputnik V, la vacuna rusa es la única que Uruguay podría negociar directamente con otro Gobierno, a través del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés).

El presidente uruguayo adelantó también algunas características del plan deque piensa instrumentar en el país. El proceso de inmunización comenzaría, aproximadamente, en el mes de abril y abarcaría a 700.000 personas en una primera etapa y a 500.000 más en una fase posterior, dando prioridad a grupos poblaciones específicos considerados de mayor riesgo.

El mandatario aclaró, además, que la vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria. Para saber cómo esa decisión podría impactar en el plan de vacunación, el Ejecutivo ordenó un estudio sociológico destinado a determinar qué porcentaje de la población uruguaya podría ser contraria a vacunarse por desconfianza en la vacuna.

El prestador privado uruguayo que insiste por la Sputnik V

Mientras el Gobierno uruguayo continúa sin una definición, uno de los prestadores privados que integran el sistema de salud del país sudamericano adelantó a mediados de noviembre que inició gestiones para aplicar la vacuna Sputnik V entre sus afiliados.

El prestador, conocido como Casmu, comunicó a la prensa uruguaya que hizo gestiones ante el RDIF para reservar 3 millones de dosis de la vacuna rusa, de forma de, a razón de dos dosis por persona, poder vacunar a 1,5 millones de personas, poco más del 40% del total de la población del país. De todos modos, de acuerdo a datos oficiales a junio de 2020, el prestador cuenta con unos 190.715 afiliados.

El anuncio del Casmu despertó polémica en el país debido a que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aclaró que el prestador privado no fue autorizado todavía a importar la vacuna, ya que en el momento no había vacunas registradas en el mundo. "Una vez que llegue la oportunidad se analizará la pertinencia de dicho anuncio que, por ahora, parece más un anuncio efectista", consideró el secretario de Estado.

En diálogo con Sputnik, el presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, aclaró que el prestador de salud continúa con la intención de aplicar la Sputnik V a sus usuarios y que se mantiene a la espera de que culmine el proceso de validación de la vacuna.

Rodríguez destacó que los directores de Investigaciones y de Calidad de Casmu siguieron a través de teleconferencia la presentación que el Gobierno de Rusia hizo de la vacuna ante Naciones Unidas el 2 de diciembre. "Seguimos de cerca todo lo vinculado a la vacuna y recibimos información continua del RDIF", explicó, señalando que la institución se mantiene en diálogo permanente con el representante del organismo ruso Dmitri Ustinov.

El seguimiento día a día de la vacuna responde a que el Casmu necesita esperar al final de lapara poder iniciar el trámite de autorización de la vacuna en Uruguay. "Hasta que no esté terminada la Fase 3 no puedo ir al Ministerio y presentarle los papeles que confirman que realmente tiene eficacia y no tiene contraindicaciones importantes", explicó el presidente de Casmu.

Por ese motivo es que la institución aún no había solicitado la autorización para poder distribuir la vacuna rusa, tal como había confirmado a Sputnik la cartera del Gobierno uruguayo.

Rodríguez dijo que, de acuerdo a las estimaciones del RDIF, la vacuna Sputnik V podría llegar a Uruguay en el mes de marzo de 2021. "Antes de eso tiene que estar la autorización", complementó.

El médico recordó que el Casmu es "una empresa privada" por lo que, una vez obtenida la autorización, podrá instrumentar un mecanismo de vacunación independiente al plan de vacunación que defina el Gobierno de Lacalle Pou.

De todos modos, fue enfático en que la institución no pretende ser "un ente autónomo" en el tema y se mantiene dispuesta a colaborar con el Ejecutivo. "Ya se lo hemos dicho al Gobierno: si le interesa tenemos todo a disposición", dijo Rodríguez, recordando que la institución que encabeza ya colaboró en la asistencia a los pasajeros del crucero australiano Greg Mortimer varado en costas uruguayas en abril de 2020 debido a la pandemia, así como en otros operativos. "Hemos tomado todas las medidas que el Gobierno planteó y estuvimos siempre alineados con las políticas sanitarias", destacó.

Rodríguez aseguró que el objetivo del prestador de salud es aportar una solución en lo que considera "un punto de inflexión que es clave porque termina este problema". "¿Con qué se termina este problema? Con una vacuna y la vacuna rusa, según me dicen los científicos que me han asesorado en el tema, es la vacuna", afirmó.