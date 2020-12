Rectora del CNE venezolano asegura que conspiraciones no detuvieron la veeduría internacional

CARACAS (Sputnik) — La conspiración de algunos países contra las elecciones de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) en Venezuela el 6 de diciembre no afectaron la decisión de los veedores internacionales de acompañar esos comicios, dijo a Sputnik la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D'Amelio.

"A pesar de todo lo que han podido conspirar en algunos países para que los veedores internacionales no lleguen, para nosotros ya es importante que 200 veedores internacionales hayan confirmado su venida", expresó D'Amelio.

El 1 de diciembre llegaron a Venezuela los veedores de Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Rumanía y Turquía; mientras que el Gobierno de Rusia anunció que enviará un grupo de observadores para las parlamentarias.

La rectora señaló que Venezuela ha abierto las puertas a todos los que deseen acompañar las elecciones de renovación del Parlamento, bajo el respeto de la soberanía.

"Hay muchos países que ni siquiera invitan a nadie, Venezuela se ha caracterizado porque a todos sus procesos vengan al país todos los que quieran venir, eso sí respetando nuestra soberanía, la Constitución, ajustándose a los parámetros jurídicos de nuestra Venezuela", comentó.

Sobre la decisión de la Unión Europea (UE) de no enviar una misión de observación, D'Amelio dijo que está segura que parlamentarios de ese bloque asistirán en calidad de veedores.

"Nosotros respetamos las organizaciones del mundo, pero también tendríamos que ver el tipo de comportamiento que han tenido algunas de esas organizaciones en este proceso. Pero aquí en Venezuela vendrá un alto porcentaje de parlamentarios de esas estructuras que en estos momentos pudieran decir que no avalan, pero ellos no tienen el derecho de avalar elecciones en otros países porque cada país es soberano", afirmó.

En septiembre pasado, el alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, envió una delegación a Caracas con el propósito de que el Gobierno de Nicolás Maduro accediera a postergar los comicios, petición que fue negada.

La UE no enviará una misión de observación, arguyendo que el proceso electoral "requiere la implementación de normas democráticas que no estaban presentes antes y que no están presentes ahora".

Hay países, dijo la rectora, que no están de acuerdo con las elecciones en Venezuela, "porque no hay condiciones", pero indicó que se han efectuado más de 80 comicios en el mundo en tiempo de pandemia, y nadie ha levantado una voz contra esas naciones.

Asimismo, D'Amelio dijo que la amenaza de algunos países con desconocer las elecciones de la Asamblea Nacional no detendrán a Venezuela, por lo que estos deberán resolver sus conflictos internos y dejar que el país sudamericano avance en su proceso.

La también presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral y miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE recordó que no es la primera vez que gobiernos extranjeros buscan desconocer los resultados de procesos electorales del país: "Trataron de desconocer la Constituyente [en 2017], y ahí está la Asamblea Nacional Constituyente legislando, controlando, aprobando el presupuesto de la nación, y Venezuela no se ha paralizado por eso. Igualmente, quisieron desconocer al presidente constitucional Nicolás Maduro, y ahí está el presidente actuando con el poder que le dieron los electores".

Agregó que "cada uno de los países va a tener que dirimir y resolver sus conflictos internos de otra manera y dejar que Venezuela avance. El 5 de enero [de 2021] se instalará la nueva Asamblea Nacional aprobada por el pueblo venezolano que es el único que aprueba la institucionalidad de este país", expresó D' Amelio.

Agregó que la Asamblea Nacional, que será electa este 6 de diciembre, cumplirá con su función contralora y de legislar por encima de las intenciones que pudieran tener algunos países por desconocerla.

Desestabilización

Un sector de la oposición venezolana llamó a no votar y a desconocer los resultados electorales de las parlamentarias.

En ese sentido, D'Amelio dijo que hay un sector que apuesta a la desestabilización del país, y que también ha arremetido contra procesos electorales anteriores.

"Ese pequeño grupúsculo de oposición que está llamando a que no se hagan las elecciones mandó a quemar las máquinas [de votación] en la Constituyente del 2017, ese mismo sector fue el que llamó en las presidenciales a hacer una auditoría, en las cuales nunca participó, ese mismo sector es el que ha venido desestabilizando, llamando a la no participación durante todos estos procesos electorales", acotó.

La rectora recordó que en diversas ocasiones ese sector de la derecha ha acusado al CNE de cometer fraude, pero dijo que hasta el momento ninguno ha podido comprobar tales señalamientos.

D' Amelio reiteró que las parlamentarias no se convocaron de forma improvisada, pues de acuerdo a la Constitución de ese país la Asamblea Nacional se elige cada cinco años.

La rectora reconoció que un sector de la oposición en Venezuela quiere la paz, la democracia y está participando en estos comicios.