Ministro de Salud de Brasil descarta aislamiento total pese a repunte de casos de COVID-19

Durante una comparecencia pública en el Congreso Nacional, el ministro argumentó que las elecciones municipales que se celebraron en noviembre provocaron aglomeraciones, y que aún así no hubo un aumento de casos, por lo que no es necesario tomar medidas: "Si eso no trajo ningún incremento o aumento no podemos hablar de 'lockdown' [cierre total] ni de nada", dijo.

En realidad, los datos oficiales muestran que los casos confirmados de COVID-19 en el país están aumentando desde la segunda semana de noviembre, y todos los especialistas coinciden en hablar de

Según el Imperial College de Londres, uno de los centros de referencia en el seguimiento de la pandemia, la semana pasada, la tasa de transmisión (rt) del nuevo coronavirus en Brasil era del 1,30, lo que indica un rápido avance.

A pesar de que el Gobierno central no está dispuesto a implantar restricciones, las administraciones regionales están empezando a tomar medidas poco a poco: el Gobierno de Sao Paulo (sureste) volvió a restringir los horarios de funcionamiento de comercios, bares, restaurantes y gimnasios, y el estado de Paraná (sur) estudia aplicar un toque de queda nocturno.

Según los datos oficiales, Brasil cuenta con casi 174.000 muertos por COVID-19 y más de 6,3 millones de casos confirmados de la enfermedad, siendo uno de los países más afectados del mundo.