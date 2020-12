Maduro asegura que está dispuesto a dejar el poder si la oposición gana las parlamentarias

"Si ganamos nosotros vamos pa'lante (para adelante), pero también tengo que decir, dejo mi destino en sus manos si vuelve a ganar la oposición yo me voy de la presidencia, si la oposición gana las elecciones yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela", expresó el jefe de Estado en un acto de Gobierno transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

En las últimas semanas, los candidatos de oposición que decidieron participar en las elecciones parlamentarias han llamado a la población a votar, asegurando que estos comicios son una especie de plebiscito contra Maduro.

El jefe de Estado repudió que sus adversarios en la campaña electoral para estos comicios hayan construido un discurso en base a las consecuencias de las sanciones y afirmando que desde el parlamento lo sacarán del poder.

"El próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro" [ha dicho la oposición], entonces yo he pensado muy bien, soy un guerrero, un combatiente, nunca me he rendido y nunca me rendiré y por eso les digo (…) a toda la oposición: acepto el reto", añadió.

Estas declaraciones se producen de cara a las elecciones en las que los venezolanos elegirán a 277 diputados, entre más de 14.000 aspirantes inscritos.