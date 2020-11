'Bazucleta', la fuente de endorfina que mueve la capital de Colombia

El corazón palpita rápido. "En el momento en el que aumentan mis pulsaciones, y sobrepaso las 160 por minuto, el mundo se abstrae y entro en un estado alterado de conciencia, que es casi de meditación. Debe ser por eso que a la bicicleta le llamamos la 'bazucleta'", explica a Sputnik Martín Echavarría.

Ciclista aficionado, Echavarría asocia las endorfinas que libera el cerebro al andar en bicicleta con una droga conocida en Colombia como bazuco. También se la conoce como pasta base, paco, crack, pitillo, baserolo u otros nombres, según el país. Se trata del residuo de la cocaína, de altísima adicción y especialmente consumida por quienes viven en la calle.

Al juzgar por las cifras, en Colombia, uno de los principales países productores de cocaína del mundo , la droga más consumida hoy es la "bazucleta", que dispara en el cuerpo la secreción de endorfina, una de las hormonas de la felicidad. Y es Bogotá, una ciudad con un poco más de 8 millones de habitantes, la capital que mueve más personas en dos llantas.

Antes de la pandemia de COVID-19, la capital colombiana registraba 880.367 viajes diarios en bicicleta, y en el último registro de la alcaldía Distrital se estableció que cada día 420.000 personas están viajando en este transporte alternativo. De hecho, es la ciudad latinoamericana con mayor infraestructura de ciclorruta, con 550 kilómetros de vías permanentes y 84 kilómetros adicionales que se habilitaron para hacerle frente al coronavirus y que muy probablemente se convertirán en permanentes.

Además, desde 1974, cada domingo, las principales vías de la ciudad se convierten en carriles exclusivos para andar en bicicleta. Esto explica, en parte, que el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa (1998-2000 y 2016-2020) y la actual alcaldesa, Claudia López, hayan incluido el tema en sus discursos y campañas políticas, y promuevan este medio de transporte.

La bici contra el tráfico y el coronavirus

© Sputnik / Alfredo Molano Jimeno Antes de la pandemia, la capital colombiana registraba 835.000 personas que se movilizaban en bicicleta

En diálogo con Sputnik, el médico deportólogo Andrés Medina explicó que "tres elementos han impulsado el uso de las bicicletas". En primer lugar, a su juicio, el encierro de las cuarentenas para frenar la pandemia han "afectado la salud mental de los habitantes urbanos; muchos han encontrado en la bicicleta una manera de salir a distraerse".

"Segundo, y relacionado con lo anterior, el sedentarismo le ha pasado factura en el aumento de peso, uno de los factores de riesgo en el caso de contraer el nuevo coronavirus, entonces muchas personas han visto en la bici una manera de hacer deporte y bajar de peso", agregó. En tercer lugar, según el médico colombiano, "la bicicleta es el medio más seguro para transportarse.

"La gente no quiere subirse en transporte público y ha comprado bicicleta o desempolvado la que tenía guardada", concluye Medina.

Esto sin decir que en tiempos anteriores al coronavirus, el tránsito bogotano solía ser infernal y el sistema de transporte público, que no cuenta con metro ni ningún otro mecanismo de transporte masivo, ya estaba colapsado. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, hay registrados 1.314.800 automóviles; 410.778 camionetas, 241.597 camperos y 514.947 motos.

© Sputnik / Alfredo Molano Jimeno Bogotá tiene 550 kilómetros de vías permanentes y 84 kilómetros adicionales

"Llegó la pandemia y la gente empezó a comprar bicicletas. He tenido el mejor año desde que fundé el local en el año 2000, con un aumento en ventas del 100%", detalla.

Henry Cárdenas es propietario de Todobici, uno de los negocios más grandes en Bogotá, con tres tiendas de bicicletas y de artículos para biciusuarios. Fue ciclista profesional. Se le conoció como el Cebollita Cárdenas. Entrevistado por Sputnik, contó que antes de la pandemia los números de sus negocios estaban en rojo y que pensaba en cerrar porque las cuentas no le daban para mantener empleados y arriendos.

"La gente en el encierro se estaba volviendo loca y necesitaba salir a hacer deporte. He vendido todo el stock que tenía. Incluso bicicletas que no vendía porque eran de un lote de 2016 y 2017, pero el mercado se activó de tal forma que hoy no tengo una sola bicicleta para vender", añade el empresario.

Y remarcó que el mercado mundial está desbordado: "Los importadores no tienen nada para la venta. Los fabricantes, en Taiwán, por ejemplo, tienen la demanda más grande de su historia y no hay bicicletas en el mercado mundial."

© Sputnik / Alfredo Molano Jimeno En 2019, Egan Bernal, un ciclista de apenas 22 años, se proclamó campeón del Tour de Francia. La primera que un colombiano alza este trofeo

Una de las tiendas de Cárdenas está ubicada en la vía La Calera, que conecta a Bogotá con el departamento de Cundinamarca (centro), y donde tradicionalmente se practica el ciclismo. Son seis kilómetros de pendiente donde muchos profesionales entrenan. El aumento de usuarios que suben a lo que se conoce como Los Patios (punto cumbre) es drástico. Según el Instituto Distrital de Recreación y Turismo (IDRD), un sábado se registran 1.800 ciclistas y los domingos, 2.500. Las cifras varían por fechas de fiesta y oleadas de tendencias, que han registrado hasta 4.000 ciclistas por día.

Sin duda, también, triunfos deportivos conquistados por ciclistas colombianos como Nairo Quintana en el Giro de Italia, en 2013, o Rigoberto Urán y Egan Bernal en el Tour de Francia han impulsado la popularidad de la bicicleta en el país. "Monto ruta desde el 2010. Cuando empecé no había tanta gente que montara bici, y menos mujeres, pero a partir de 2014 se produjo una especie de moda por la bicicleta de ruta", dijo a Sputnik Mariana González, quien practica el deporte de forma aficionada.

Más bicicletas, más accidentes

© Sputnik / Alfredo Molano Jimeno En 2019, en Bogotá se registró el mayor número de accidentes de la última década, con 68 ciclistas muertos y 2.110 lesionados

El aumento en el número de biciusuarios llegó con retos enormes en materia de política pública para Bogotá. La tendencia, que se rompe con la pandemia, mostraba un incremento en el número de accidentes en los que se ven involucrados ciclistas y casos de hurto de bicicletas.

Respecto a los siniestros, en 2019 se registró el mayor número de accidentes de la última década, con 68 ciclistas muertos y 2.110 lesionados. Cifras que no alcanzan a ilustrar el drama de quienes han padecido un accidente. El 9 de octubre, por ejemplo, las redes sociales en Colombia se inundaron con el video aterrador en que un camión embiste a un ciclista que subía un puente vehicular.

José Antonio Duarte Leiva, de 56 años, fue la víctima mortal de un conductor intolerante que lo atropelló por la espalda, lo lanzó desde la parte más alta del puente y lo dejó sin vida instantáneamente. El homicida enfrenta un proceso penal, pero los jueces lo han dejado en libertad mientras avanza el caso.

#NoMásCiclistasMuertos | Conductor que atropelló y tiró de un puente a un ciclista en Chía fue detenido pero luego dejado en libertad. Le contamos por qué ⬇️ pic.twitter.com/gKsUAJTZWG — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 11, 2020

​Una situación similar, aunque no mortal, le ocurrió a Jaime Triana, un hombre de 42 años que apenas se iniciaba en la ciclorruta. "Mi novia monta bici y me inició en este maravilloso deporte. Le fui cogiendo el gusto y empecé a montar los fines de semana en los circuitos que hay por las salidas de Bogotá", cuenta en conversación con Sputnik.

"Un sábado salí muy madrugado por la calle 80 (occidente de la capital), donde existe una ruta concurrida por ciclistas. De repente sentí un golpe por la espalda y cuando desperté estaba en el hospital", recuerda Triana.

Un carro lo arrolló por la espalda. Tuvo fractura en la clavícula, trauma craneoencefálico y perdió varios dientes. "Duré un año en recuperación; me afectó la vida laboral y la emocional, fue realmente un proceso muy duro. Me daba miedo cruzar la calle y empecé a sufrir ataques de ansiedad. Ha sido una recuperación difícil", agrega.

En lo que va de este año, con corte al 31 de octubre, la Secretaría Distrital de Movilidad registró 1.436 casos como el de Jaime y 40 accidentes mortales como el de José Antonio.

Robos de bicicleta en Bogotá

© Sputnik / Alfredo Molano Jimeno Desde el 2014 Colombia ha vivido un boom en la práctica del ciclismo, uno de los deportes más populares en Colombia

Otro fenómeno que aumentó con el auge de la bicicleta es el de los hurtos. "En enero recibimos la ciudad con tendencia al aumento del hurto de bicicletas, con 919 casos. En febrero rompimos la tendencia y se bajó por primera vez en seis meses a 726 casos. En marzo, llegó la pandemia a Colombia, empezó el aislamiento obligatorio y los hurtos bajaron a 532", comenta a Sputnik Juan Diego Castro, asesor de la Secretaría Distrital de Seguridad.

"Pero una vez se empezaron a reactivar la economía y la movilidad de la ciudad, además con incentivos para el uso de vehículos alternativos, pues volvieron a dispararse lo robos", observa.

© Sputnik / Alfredo Molano Jimeno Bogotá busca incentivar el uso de la bicicleta y reducir la huella de carbono

De acuerdo con Castro, en mayo de 2020 se produjo un pico con 1.171 robos y que, hasta el 31 de octubre, el promedio fue de 1.000 bicicletas robadas cada mes. Actualmente, el fenómeno de hurto de bicicletas está siendo contrarrestado con una campaña denominada "En bici nos cuidamos", la cual incluye un agresivo plan de registro de bicicletas, control en las ciclorrutas y fortalecimiento de las actividades de investigación judicial a los responsables de estos robos.

Y es que para la Alcaldía de Claudia López incentivar el uso de bicicletas es una prioridad. Lo consignó en su plan de desarrollo bajo la bandera ambiental de. Para esto, los programas del Distrito de Bogotá contemplan crear 280 kilómetros nuevos de ciclorruta, incrementar en 50% los viajes en bicicleta a través de programas como el sistema de bicicletas públicas; la creación de 5.000 cupos nuevos de cicloparqueaderos y una iniciativa para que estudiantes y trabajadores vayan a sus actividades a través de este medio transporte.

El proyecto de la alcaldesa de incentivar el uso de la bicicleta reduciendo el espacio de los automóviles ha desatado críticas y protestas por parte de conductores de transporte público. Sin embargo, López insiste: "Dijimos que vamos a hacer más ciclorrutas y eso implica quitarle espacio e inversión a su majestad el carro: es el 15% de los viajes en Bogotá y ocupa el 85% del espacio urbano vial". Por lo pronto, cada vez más bogotanos se suben al consumo diario de la 'bazucleta'.