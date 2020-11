Estos son los tres obstáculos principales que enfrenta el Gobierno de AMLO

"Lo más difícil, hablando de tres obstáculos, tres problemas, lo más difícil: la pandemia. Además, muy doloroso, eso sí duele mucho, eso es lo que más nos ha afectado", consideró.

En segundo término, López Obrador señaló que la crisis económica actual es un efecto de la pandemia, aunque aseguró que su Gobierno la está enfrentando de buena manera. Al respecto, destacó la ayuda brindada a la población más pobre en México, en lugar de "seguir la fórmula neoliberal" de apoyar a las empresas.

El 25 de noviembre, el Banco de México (Banxico) pronosticó que, como consecuencia de la pandemia, la economía del país latinoamericano sufriría una contracción de 9,3% en su peor escenario para 2020. Entre abril y mayo, México registró su peor contracción económica debido a las medidas de confinamiento decretadas para controlar la propagación de la COVID-19.

Finalmente, el mandatario mexicano consideró como un obstáculo marginal los ataques de los medios de comunicación hacia su gestión.

"Lo tercero, pero que es algo muy marginal, son los ataques en los medios de comunicación y la reacción conservadora, porque tampoco ha sido muy significativa", indicó.

Sobre esto, recordó el plantón del Frente Nacional Anti-López Obrador (FRENAAA) en el Zócalo de la Ciudad de México, así como la alianza de otros grupos políticos conservadores, la cual afirmó no los va a afectar.

"Anda Claudio X. González apuradísimo. Hay un cartel diciendo si no nos juntamos esto se acaba. Dicen los intelectuales orgánicos y políticos corruptos: la unidad de todo porque si no se acaba, pero no el país", expuso.

El 1 de diciembre, López Obrador cumplirá dos años en la presidencia de México. Con motivo de ello, brindará un informe de Gobierno a las 17:00 horas, en Palacio Nacional.