¿Espía el Gobierno de la 4T a los opositores? Así fue la respuesta de AMLO

"No es cierto, a nadie se espía en el Gobierno, ya no es como antes. [No se espía] a ningún dirigente político, es la instrucción que he dado", señaló.

López Obrador hizo referencia a una nota publicada por El Universal el 26 de noviembre, donde se presentaron documentos emitidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que reportan los movimientos del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) y de su dirigente, Gilberto Lozano.

El mandatario también consideró que esta información corresponde a "recortes de periódico", por lo que reiteró que ninguno de sus adversarios es espiado.

Los reportes fueron publicados tras una solicitud de información hecha por El Universal, y en ellos se consigna información general de la organización opositora, aunque sin revelar detalles, debido a que están reservados para no ventilar las acciones del CNI para realizar el seguimiento.

Por ello, el presidente instruyó que los expedientes reservados sobre el seguimiento a FRENAAA se den a conocer públicamente.

Tras la publicación de esta información, los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de diputados consideraron que esta revelación muestra que López Obrador está más preocupado por hostigar a sus "opositores" que por gobernar a México.

"Lo que siendo líder de la oposición él denunció y criticó, lo repite ahora. No sólo contra el FRENAAA, sino contra otros actores políticos a quienes se amenaza con abrir investigaciones en la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera o la Secretaría de la Función Pública, porque han cuestionado las decisiones de su Gobierno", acusó la coordinadora de los legisladores del PRD, Verónica Juárez.