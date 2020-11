López Obrador interviene en conflicto por decreto para eliminar el glifosato en México

Tres fueron las versiones del anteproyecto de decreto para pautar cómo será la vía crítica para que el Gobierno mexicano abandone el uso de herbicidas basados en el glifosato como principio activo, el cual ha estado en el centro de las polémicas durante los últimos años.

Además de las investigaciones reconocidas del científico argentino Andrés Carrasco sobre su—provocando mutaciones y defectos congénitos durante la gestación— el químico recibió el golpe de la investigación independiente del francés Gilles-Eric Séralini, sobre su(también del maíz transgénico NK-603, que fue creado por la entinta Monsanto, actual Bayer) que probó que los efectos nocivos para la salud comienzan a aparecer en el largo plazo, por lo que la bioacumulación del mismo es clave en sus descubrimientos.

Según pudo saber Sputnik, el Gobierno mexicano ha quedado dividido en dos grandes grupos según su posición respecto al glifosato. Por un lado, en torno al exsecretario de Medio Ambiente Víctor Toledo, quien fue el principal promotor de la prohibición. Por otro, las propuestas light de decreto, según han señalado a Sputnik distintas fuentes calificadas, parido por la Conserjería Jurídica, a cargo de Julio Scherer.

Aunque estas versiones light del decreto fueron bautizadas por sus opositores como "Scherer-Villalobos", en referencia la paternidad que sobre el mismo también ejerce el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, desde esta Secretaría se ha señalado a Sputnik que el proyecto ha sido gestado "por todo el Gobierno Federal".

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser consultado al respecto, expresó que la versión actual no avanzará a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, instancia que lo dejaría firme en la legislación interna.

La intervención del Presidente

Publicada en la página web de la Comisión Nacional de mejora regulatoria (Conamer) en octubre de 2020, la tercera versión del decreto levantó polémica al incluir un artículo que — según diversos análisis consultados— "abría la posibilidad" para quebrar la moratoria que actualmente existe en el país impidiendo el ingreso a sus tierras fértiles de las semillas de maíz genéticamente modificado.

"No se va a publicar porque la instrucción es que no se use ese agroquímico en actividades de Gobierno", respondió el presidente durante una de sus conferencias mañaneras ante la pregunta expresa y refrendó su rechazo al maíz transgénico.

"Acordamos que se fuera limitando el volumen de importación en la medida que tengamos opciones, se va a ir eliminando por completo pero en el Gobierno va a quedar prohibido", ahondó.

A estas palabras se sumaron desde la sociedad civil tanto Greenpeace como la campaña Sin maíz no hay país por medio de un comunicado de prensa que sostuvo que fue "gracias a la información y la movilización que desde la ciudadanía generamos, se logró que se diera de baja el decreto "Scherer-Villalobos" de la Conamer, una propuesta contraria a los dichos y declaraciones del presidente".

Hasta ahora, sigue siendo una incertidumbre cuál será el decreto que prohíba el glifosato en México. La directriz más clara que se ha dado es que la investigación para su sustitución recaerá en la labor que haga el Consejo Nacional de ciencia y tecnología (Conacyt) a cargo de la bióloga, María Elena Álvarez-Buylla.