Sancionan e inhabilitan por 20 años a siete soldados colombianos por violar niña indígena

"Está demostrado que para el 21 de julio en inmediaciones del Colegio Pío 12, la menor indígena fue accedida carnal y violentamente por lo menos por seis soldados del batallón", dijo la procuradora delegada, Aura Fajardo, durante la lectura del fallo.

El séptimo soldado no participó de la violación, pero permitió que sus compañeros lo hicieran mientras él vigilaba para que no fueran descubiertos, indicó la funcionaria.

"La menor fue abusada por [el soldado] Juan Camilo Monsalve, quien la instó a cruzar la cerca y llegar hasta el sitio donde él prestaba el servicio de centinela. Seguidamente se comunicó con sus compañeros, quienes uno tras otro la accedieron vaginalmente, la tomaron por la boca y por las manos", relató la procuradora.

Asimismo, aseguró que la menor indígena, de la etnia Embera Chamí y de 13 años de edad, no era amiga de los soldados, como aseguró la defensa de los militares, y agregó que "no tuvo contacto social significativo, cultural ni ningún otro vínculo con los soldados, ni con otros militares de esa unidad militar", en referencia al Batallón de Artillería No. 8 'Batalla de San Mateo', al cual estaban adscritos.

La procuradora también destacó que por su inocencia y su edad, a la menor "no le era posible autodeterminar sus acciones o comprender los riesgos que implicaban acercarse al lugar donde estaban acantonados" los soldados, quienes ahoraen el municipio de Bello (Antioquia, noroeste).

La sanción disciplinaria de la Procuraduría es la máxima que puede imponer dicho órgano y es ajena a la que pueda derivarse de las investigaciones judiciales por lo ocurrido.