Alegría, llanto y violencia durante la despedida de Maradona en Argentina

Argentina está de luto, en duelo nacional, pero la euforia por despedir al mayor ídolo nacional no ahorra expresiones, no escatima sentimientos. Desde las 6 de la mañana, la fila de fanáticos se extendió por alrededor de 10 cuadras, desde la puerta de acceso al palacio de Gobierno, donde se realizó la ceremonia, hasta la Avenida 9 de Julio, la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires.

Miles de fanáticos se acercaron a demostrar su amor y honrar al héroe deportivo más adorado el país © Sputnik / Francisco Lucotti

Miles de fanáticos se acercaron a demostrar su amor y honrar al héroe deportivo más adorado el país © Sputnik / Francisco Lucotti

Miles de fanáticos se acercaron a demostrar su amor y honrar al héroe deportivo más adorado el país © Sputnik / Francisco Lucotti

Miles de fanáticos se acercaron a demostrar su amor y honrar al héroe deportivo más adorado el país © Sputnik / Francisco Lucotti

Miles de fanáticos se acercaron a demostrar su amor y honrar al héroe deportivo más adorado el país © Sputnik / Francisco Lucotti

Miles de fanáticos se acercaron a demostrar su amor y honrar al héroe deportivo más adorado el país © Sputnik / Francisco Lucotti

Miles de fanáticos se acercaron a demostrar su amor y honrar al héroe deportivo más adorado el país © Sputnik / Francisco Lucotti 1 / 7 © Sputnik / Francisco Lucotti Miles de fanáticos se acercaron a demostrar su amor y honrar al héroe deportivo más adorado el país

Algunos lloraban, otros cantaban, muchos en silencio, varios verborrágicos. Camisetas y banderas albicelestes de la selección de fútbol nacional, azules y amarillas del club Boca Juniors, con la cara del 10 y con mensajes emotivos se agitaban bajo un sol radiante a la espera de un minuto frente al féretro del ídolo. El pueblo cumplía con su presencia ante la partida de uno de los personajes más adorados de Argentina.

"Sinceramente, estoy cansado de llorar. Me duele el corazón, es la persona que más feliz me hizo en la vida. Maradona va a seguir siendo siempre el pueblo, Argentina; es nuestra bandera, es la patria el Diego. En el fútbol fue el más grande y nadie puede decir nada al respecto. Todos tenemos alguna equivocación en la vida personal, si fuéramos todos perfectos seríamos santos. Ayer al principio no lo podía creer, cuando vi la noticia en la tele fue como un tiro en el pecho, pensé que me moría yo también", dijo a Sputnik Esteban, de 53 años.

© Sputnik / Francisco Lucotti Esteban no pudo contener el llanto desde que se enteró de la noticia de la muerte del genio del fútbol

"Solo tengo agradecimiento para Maradona, por el fútbol, por la pasión de vivir. Mi percepción es que estaba cansado de vivir, lo llevaban como un paquete de un lado para otro, un hombre que era un apasionado por lo que hacía. ¿Vivió cuantas vidas? No nos alcanza una vida a los otros para hacer todo lo que él hizo, es increíble. Fue el más argentino, una mezcla de tango y cumbia, todo en extremos, como nuestra forma descontrolada y creativa de vivir", dijo a Sputnik Cristina, de 58 años.

¿Qué pasó en la despedida de Maradona?

La Plaza de Mayo, epicentro de la capital argentina, estaba separada en dos. Por un lado, las vallas de contención marcaban el paso a quienes todavía no habían ingresado, por el otro, ordenaban el camino a quienes, conmovidos pero satisfechos, salían de la Casa Rosada luego del breve momento de encuentro con el ataúd, ubicado en la capilla ardiente del edificio, donde también se ubicaban familiares y allegados del exdeportista.

© Sputnik / Francisco Lucotti Cristina solo tiene agradecimiento para el ídolo, a quien reconoce como la expresión de la pasión argentina

Lamentablemente, la despedida de Maradona se transformó al avanzar la tarde en una jornada de violencia y caos. La represión desmedida de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna la oposición a nivel nacional, comenzó contra algunos fanáticos que intentaban sumarse al inicio de la fila después de las 14 horas, momento en el que el operativo decidió impedir que se siguieran formando personas. Huboque reclamaba ver a su ídolo.

La familia había pedido que el acceso al público terminara a las 16 horas, para poder realizar el cortejo fúnebre una hora más tarde, hacia el cementerio Jardín de Bella Vista, en la provincia de Buenos Aires, a 30 km de la capital. Para satisfacer las demandas de la gente acumulada en el exterior de las instalaciones, el Gobierno anunció que el velatorio se extendería hasta las 19 horas.

En las cercanías de la Casa Rosada se produjo una aglomeración fuera de control cuando, debido a los incidentes, se produjo una corrida y estampida, por lo que se cerraron las puertas de la sede gubernamental.

Sobre las 15 horas, las fuerzas de Seguridad lanzaron gases lacrimógenos en las cercanías de la Casa Rosada luego de que una multitud trepara las rejas del palacio presidencial e ingresara al edificio. La familia pidió el retiro del féretro de la capilla ardiente y aquellos que llegaron a pasar al Salón de las Palmeras fueron retirados.

Cerca de las 17 horas, luego de un impresionante operativo de Seguridad sobre la Av. 9 de Julio, la policía porteña liberó el paso hacia la Plaza de Mayo a quienes todavía se encontraban en el lugar esperando entrar. A esa misma hora, el carro fúnebre ingresó a la Casa Rosada para dar paso al cortejo, que finalmente sucedió minutos después.