López Obrador presenta guía ética para la transformación de México

El documento, que apunta al combate de la corrupción, fue elaborado por colaboradores del mandatario, encabezados por el portavoz presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, para "contribuir a la construcción de una convivencia pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia, dignidad y seguridad".

La guía se inspira en la llamada Cartilla Moral, redactada en 1944 por el escritor humanista mexicano Alfonso Reyes (1989-1959).

El objetivo de entregar ocho millones de ejemplares a los adultos mayores y otros dos millones de copias a becarios de educación media y superior, es "que sean ellos los que de manera voluntaria, en sus tiempos libres, puedan difundir los preceptos para fortalecer nuestros valores", explicó el mandatario.

En agosto de 2018, poco después de ganar las elecciones, López Obrador repartió la Cartilla Moral como la "base de los valores morales y espirituales" de su administración y fuente de una nueva Constitución Moral, que fue debatida durante dos años en 50 foros y mesas de intercambio.

El nuevo documento "ofrece una propuesta para la construcción de una vida y una sociedad mejores e incrementar el bienestar espiritual, político, social, económico y ambiental de las y los mexicanos", anunció.

Los adultos mayores que lo deseen, podrán ayudar a que en el seno de sus familias "existan círculos de estudio y que los maestros, soldados, marinos, servidores públicos" examinen esa guía ética.

Veinte preceptos

El objetivo de los 20 preceptos en los que se basa el documento es que las familias puedan "corregir, mejorar lo expuesto en la guía, y ampliarla", dijo el presidente.

"[Esta guía] era una asignatura pendiente, hemos hablado de este tema durante años y ha habido mucho debate sobre esto (…), cada concepto, cada término, fue analizado en forma muy cuidadosa; se busca que sea de aceptación general, que haya consenso, que no haya temas que provoquen confrontación", agregó.

La guía busca "abonar a la configuración de una república amorosa y a lograr el fin último del Gobierno: la felicidad del pueblo".

Los 20 preceptos refieren al "respeto a la diferencia"; "la vida, la libertad y la seguridad" de las personas; la dignidad, "sin humillar a nadie"; a que "nadie pueda estar en paz sin libertad"; y al amor al prójimo "que es la esencia del humanismo".

El documento también reflexiona sobre "el sufrimiento y el placer", centrado en que "no hay mayor alegría que la felicidad de los demás"; el estudio de la historia, porque "quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va"; la gratitud; el perdón, y la redención, sobre la base de que "no se debe de enfrentar el mal con el maltrato".

Otros apartados refieren a la igualdad; la verdad para "no mentir, no robar, no traicionar"; la fraternidad; las leyes y la justicia; y la autoridad y el poder, que "solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás".

Mientras que los últimos cinco temas aluden a la satisfacción del trabajo; a la riqueza y la economía, que señala que "no es más rico el que tiene más, sino el más generoso"; sobre cumplir los acuerdos; define "la familia como principal institución de seguridad social"; y atiende a "los animales, las plantas y las cosas", para cuidar el planeta.