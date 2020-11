Los 20 principios clave de la Guía Ética que presentó AMLO para la transformación de México

Durante la presentación, el mandatario consideró que las acciones para mejorar las condiciones materiales de los mexicanos no son suficientes, puesto que también es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar material y del alma de la población.

"Hemos sostenido que la crisis de México no solo es una crisis económica, ni solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis de valores culturales y morales. Se presentó un proceso de degradación de la vida pública, una decadencia, y para enfrentarla no basta con acciones que mejoren las condiciones materiales, es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar del alma", destacó.

López Obrador también informó que convocará a 8 millones de adultos mayores para que reciban un ejemplar de la Guía. En este caso, se busca que este grupo sea quien ayude a transmitir estos principios a sus hijos y nietos.

Además, recordó que a lo largo de su administración ha hablado de una República amorosa y la felicidad como fin último del Gobierno.

"No sólo de pan vive el hombre. Hay que buscar el bienestar del alma, fortalecer los valores y esto no se procuraba. Se hicieron a un lado los valores que existen desde hace siglos en las comunidades, pueblos y familias. No se exaltaban los valores", lamentó.

Estos son los 20 principios y valores que menciona la Guía:

Respeto a la diferencia: evitemos imponer "nuestro mundo" al mundo de los demás. De la vida: no hay nada más valioso que la vida, la libertad y seguridad de las personas. De la dignidad: no se debe humillar a nadie. De la libertad: la paz y libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad. Del amor: el amor al prójimo es la esencia del humanismo. Del sufrimiento y el placer: no hay mayor alegría que la felicidad de los demás. Del pasado y futuro: quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. De la gratitud: el agradecimiento es la mayor virtud en una persona. Del perdón: el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. De la redención: no se debe enfrentar el mal con el mal. De la igualdad: la buena ley de moderar la opulencia y la indigencia; no puede haber trato igual entre desiguales. De la verdad, la palabra y la confianza: no mentir, no robar y no traicionar. De la fraternidad: ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás. De las leyes y la justicia: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Todo por la razón y el derecho; nada por la fuerza. De la autoridad y el poder: el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Del trabajo: hay una satisfacción al tener uno y disfrutarlo. De la riqueza: no es más rico el que tiene más sino el más generoso. De los acuerdos: que los compromisos se cumplan. De la familia: es la principal institución de seguridad social en el país. De los animales las plantas y las cosas: al cuidar el aire, agua, tierra, plantas, animales y cosas, nos cuidamos todos.

El coordinador general de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez, comentó que desde 2019 se lanzó una convocatoria para realizar esta Guía, de la cual recibieron 416 documentos con propuestas.

"Durante dos años se realizaron más de 50 foros de reflexión, análisis y debate sobre la Guía. Destacan 13 foros organizados por el Consejo de la Comunicación donde participaron 18 iglesias, 7 instituciones de organización superior, así como 130 organizaciones civiles. Hubo foros en algunas universidades públicas como la UNAM, la UAM y la UACM entre otras, y algunas asociaciones religiosas y de otro carácter que les interesaba participar en esto", explicó.

Finalmente, en el comité encargado de la elaboración del documento estuvieron Verónica Velasco Aranda, Margarita Valdés González, Verónica Velasco Aranda, Jesús Ramírez Cuevas, Enrique Galván Ochoa y José Agustín Ortiz Ponchetti.

En la presentación, los miembros del comité redactor aclararon que no se trata de un documento para adoctrinar al país, ni representa nuevas reglas o leyes. Sin embargo, en la Guía se reconoce que el contenido es producto de la ideología lopezobradorista, por lo que plasma mensajes similares a los que el presidente emite todas las mañanas.

La estrategia de difusión será la misma que el Ejecutivo usó cuando repartió la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, la cual también sirvió como base para la Guía Ética. Entonces, todos los beneficiarios de programas de asistencia pública, adultos mayores, personas con discapacidad y becados recibieron una copia.