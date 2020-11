Cantautor argentino Charly García se despide de Maradona con una 'Carta para el Diez'

"Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas, cuando te pregunté qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra y al toque me respondiste: 'Miré el arco y esquivé patadas'", comienza el mensaje de García al ídolo futbolístico de los argentinos.

Junto a una fotografía en la que ambos aparecen abrazados, el cantante manifestó sentirse "alucinado" por la "humildad" y la "capacidad de ver las jugadas antes que todos" que tuvo Maradona.

"Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena", deseó García, quien además hizo un pedido especial a Maradona: "Espérame ahí...Invita la casa; no te equivoques con el paraíso".

La carta incluye una posdata en forma de pregunta: "¿Sabés lo que me dijo (Mick) Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas?".

Y sigue la inefable respuesta: "¿Éste no es el que juega al voley? ¡¡¡Rock and roll fierita!!! Say no more, I Love you".

En agosto, García le mandó una carta al Diez a través de su abogado, Matías Morla, para darle ánimos y asegurarle que volverían a encontrarse cuando pasara la pandemia del coronavirus.

"Recordá que sos un genio y que todos te aman, contá conmigo", decía el mensaje del legendario artista, que incluso llegó a dedicarle una canción denominada Maradona Blues.

El fallecido futbolista fue campeón del mundo junto a la selección argentina en México 1986 y subcampeón en Italia 1990.

Sus restos son velados en la Casa Rosada (Casa de Gobierno) frente a una multitudinaria concurrencia, en un evento que ha generado múltiples disturbios, al punto que el féretro del deportista debió ser retirado por motivos de seguridad.