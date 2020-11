Uruguay recuerda el Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer con marcha virtual

"La pandemia de COVID-19 nos obliga a cumplir con un protocolo de seguridad que resulta imposible de controlar en una marcha multitudinaria como la que organizamos cada año y por eso optamos por la propuesta de la marcha virtual", explicó.

En un comunicado, difundido en sus redes sociales, el movimiento indicó que el hecho de no hacer una marcha presencial no significa que no haya movilización.

Este año, la consigna será "La pandemia no esconde ni calla a la violencia" y se pedirá a quienes se adhieran que se saquen fotografías vestidos de negro y utilicen un marco disponible en Facebook para publicarlas en todas las redes sociales.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), realizará un acto con la consigna "No más violencia hacia las mujeres, prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana".

La actividad, que contará con la presencia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta Beatriz Argimón, incluirá la presentación de los resultados finales de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia a la Violencia Basada en Género, realizada por el Observatorio sobre Violencia basada en Género hacia las Mujeres y por el Instituto Nacional de Estadística; los primeros datos ya habían sido dados a conocer en diciembre pasado.

Dicha encuesta revela que aproximadamente 1,1 millón de uruguayas ha vivido situaciones de violencia basada en género en algún ámbito y momento de su vida.

De ellas, unas 640.000 han experimentado estas situaciones por parte de su pareja o expareja.