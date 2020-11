Se va el nombre de Iván Duque del túnel más grande de Latinoamérica gracias a una joven

Egresada de Derecho, activista y Liberal, con mayúscula: así se define en Twitter la joven de 23 años Marla Gutiérrez. Oriunda de Barranquilla, litoral norte de Colombia, a su corta edad Gutiérrez es abogada y militante del Partido Liberal colombiano, al que busca representar, algún día, como concejala de su ciudad.

A principios de septiembre, se propuso una tarea para nada sencilla: lograr que la placa en conmemoración al equipo de Gobierno y al propio presidente colombiano, Iván Duque, en el Túnel de la Línea fuera retirada, ya que viola un decreto de 1997, según explica la revista nacional Semana.

Inaugurado el 4 de septiembre, y tras 100 años de proyectos truncos o demorados, el Túnel de la Línea, que conecta la costa oeste colombiana con el centro del país, a 200 kilómetros de Bogotá, atravesando la Cordillera central, se convirtió en el túnel más grande de América Latina.

En la culminación del proyecto participaron el propio presidente Duque, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; el director de Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil Echavarría; y los gobernadores de los departamentos de Tolima y Quindío, José Ricardo Orozco Valero y Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, respectivamente.

Todos estos nombres aparecen en la placa que identifica el túnel. Para la joven abogada, sin embargo, esta placa "es un desacato a la ley".

"Es una obra que lleva más de 100 años pensándose y planeándose en mente de miles de personas que participaron ahí y me parece un poco injusto que simplemente se recuerde el último", dijo al diario colombiano El Tiempo.

La placa del túnel de la línea se va.

Acá les cuento lo que hicimos desde el Instituto de Pensamiento Liberal para lograr este fin. pic.twitter.com/FyQGhuS8Bs — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) November 21, 2020

​Tras la inauguración de la obra, desde el Instituto de Pensamiento Liberal, órgano del partido homónimo al que pertenece, se dieron a la tarea de estudiar la viabilidad jurídica que tenía esa placa y encontraron un decreto de 1997, número 2759, "que prohíbe la colocación de placas o monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios en obras públicas", contó.

A raíz de ello, elevaron una petición a la Presidencia de la República para el retiro de la placa, así como la presentaron al Gobierno de Tolima y al Ministerio de Transporte. Las peticiones fueron negadas hasta que acudieron al Tribunal Administrativo del departamento de Atlántico, que evaluó el caso y emitió una sentencia el 11 de noviembre.

El fallo se basa en el decreto presentado y ordena a Duque a retirar la placa en un máximo de 30 días desde esa fecha. La joven ha tenido gran visibilidad política desde 2019. Ese año, fue condecorada por la Secretaría de Gestión Social de Colombia con un premio en la categoría de joven líder en activismo e innovación política.

"Para participar de este premio Marla presentó su labor como activista en temas de empoderamiento juvenil y formación financiera, labor que hizo junto con una entidad llamada Clearing Finance, en donde la abogada fue voluntaria enseñando a jóvenes de más de 40 colegios temas como: hábitos de ahorrar, finanzas, buen manejo de las tarjetas de créditos, entre otros", indica el comunicado de la Universidad del Norte acerca del galardón, de la que es egresada.

Oigan!! Acabo de ganar un premio otorgado por la secretaria de gestión social en la categoría de joven líder en activismo e innovación politica, gracias a todos los que han sido parte de este proceso en diferentes rincones del país y en el departamento ❣️ pic.twitter.com/Xr8SBkLu6p — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) August 4, 2019

​Consultada por la prensa acerca de su interés en emprender eventualmente una carrera política, admitió que ha pensado en postularse a un un cargo de elección popular. "Me gustaría empezar por algo local pero todavía no sé, no lo he consultado con el partido político ni con el director César Gaviria. Espero seguir trabajando para demostrar que tengo potencial porque los jóvenes no solamente están para rellenar listas, sino que se les debe dar la oportunidad a jóvenes que estén capaces y aptos para ocupar esos cargos. Me interesa mucho el tema y siempre ha sido mi sueño ser concejal de Barranquilla", manifestó.