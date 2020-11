Médicos peruanos señalan que la crisis política afectará acciones contra la pandemia

"La crisis política hizo que el Ministerio de Salud se haya quedado sin conducción. Las estrategias sanitarias necesitan un articulador, un líder político, que en este caso es el ministro. Hemos vivido una gran confusión. Hay acciones sanitarias que deben ser diarias, ahí hay un daño que sin duda nos va a pasar factura en el transcurso de los días", indicó Miguel Palacios, decano del CMP, al diario local El Comercio.

Merino, quien renunció el 15 de noviembre, estuvo apenas seis días en el poder, tiempo en el que se sucedieron fuertes marchas y protestas ciudadanas por considerarlo ilegítimo.

Al respecto, el decano consideró que habrá que ver en los próximos días si las manifestaciones multitudinarias van a tener un efecto negativo sobre el número de contagiados por el COVID-19.

"Hay un estudio que se hizo en EEUU donde se evaluaron a 315 ciudades y se comparó con otras 40 donde no había manifestaciones. No hubo un aumento significativo y se pudo demostrar que mientras las personas tengan la mascarilla puesta, al aire libre y no estén juntas por mucho tiempo sino en constante movimiento, no se permitirá un aumento. Desde ese punto de vista vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días", manifestó Palacios.

A la fecha, Perú registra 35.317 decesos por la enfermedad respiratoria y 939.931 infectados.