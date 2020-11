Exministro Rodríguez dice parlamentarias enviarán mensaje de frenar ataques a Venezuela

"Será un mensaje mucho más contundente el que se enviará al mundo entero, ya paren las sanciones, paren el bloqueo, paren las agresiones, vamos junto a los nuevos diputados a construir una plataforma de diálogo entre venezolanos", expresó Rodríguez durante una rueda de prensa en Caracas.

Rodríguez aseguró que hay auspiciosas señales sobre las elecciones parlamentarias más allá de la ideología política de cada ciudadano.

"Más allá de hacia dónde se dirige la forma de pensar, de las preferencias políticas, la gente ya está harta de tanta agresión, de tanto maltrato, y de tanta crueldad", sostuvo.

El candidato señaló que no instalarán los denominados puntos rojos que en todas las elecciones levantaba la militancia delcomo aprovisionamiento político, pero los cuales eran denunciados por sectores de la oposición.

"No se desplegarán los puntos rojos aun cuando son legales, aun cuando no violan en modo alguno la ley de procesos electorales y de partidos políticos, pero como forma parte de un acuerdo al que se llegó con las oposiciones (…) pues hemos decidido que no se desplegará el próximo 6 de diciembre los puntos rojos", acotó.

Rodríguez destacó la alta participación de los ciudadanos en el segundo simulacro de votación, en el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) desplegó más 380 puntos en los centros electorales.