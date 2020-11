Presidente de Cámara de Diputados: elecciones mostraron un Brasil menos radicalizado

"Creo que el resultado de las elecciones muestra un fortalecimiento de partidos con un espectro más liberal en la economía y de mayor diálogo en la sociedad en otros temas, sin esa radicalización", afirmó Maia en un evento con una asociación de comercio de Sao Paulo (sureste), según recoge el portal de noticias UOL.

En su opinión, el resultado electoral dio una "señal fuerte de que la sociedad continúa queriendo renovación, ampliación de la participación de las mujeres, de minorías, cuestión que la política tiene que entender que es fundamental", añadió.

Maia no cree que las municipales sean decisivas para el futuro delen las elecciones presidenciales de 2022, ya que según él en los próximos meses el Ejecutivo tendrá que tomar decisiones importantes, y no muy populares, que serán clave, como apostar o no por respetar el techo de gastos para no aumentar el déficit fiscal.

El partido al que pertenece el presidente de la Cámara de Diputados, Demócratas (centro-derecha), fue uno de los grandes triunfadores de la noche electoral, al hacerse con las alcaldías de ciudades importantes como Florianópolis (sur), Curitiba (sur) y Salvador (sureste); también tiene muchas oportunidades de conquistar Río de Janeiro (sureste) en el balotaje del 29 de noviembre.

En general, las elecciones municipales reforzaron a los partidos tradicionales de centro y centro-derecha y a las opciones conservadoras moderadas, además de a la izquierda en algunas capitales; los candidatos por los que apostó el presidente Bolsonaro, en cambio, fueron los grandes derrotados.