López Obrador se defiende de críticas opositoras y afirma que hay cero corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su Gobierno no hay corrupción ni impunidad y enfatizó que cuenta con el respaldo ciudadano, a un día de que los manifestantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) anunciaran que levantarán su campamento en la plaza del Zócalo.

"El presidente no roba, tenemos cero corrupción, cero impunidad, era mucho lo que se iba por el caño de la corrupción, una gran sangría; ahora todo eso se ahorra y nos permite financiar el desarrollo", manifestó el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

López Obrador dijo que cuenta con "el apoyo del pueblo", pese a que las manifestaciones en su contra por parte del Frenaaa se extendieron durante dos meses y la plaza todavía no ha sido desalojada, según expresó, porque el movimiento tiene problemas internos y "le faltaron refuerzos".

"No nos han sacado del camino ni la pandemia [de COVID-19] ni la crisis económica, estamos avanzando hacia la transformación", afirmó.

Por otra parte, dijo estar dispuesto a dejar la Presidencia "si la gente dice que me vaya porque en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Como voy a estar gobernando el país con el propósito de transformar si no cuento con el apoyo de los ciudadanos? No tiene sentido gobernar así, por el afán individualista, la parafernalia del poder".

Uno de los aspectos que criticó de las manifestaciones es la acumulación de gente en medio de la pandemia y aclaró que aún si el Frenaaa cumple con su promesa de abandonar el Zócalo, no hará ningún llamado al pueblo para celebrar el segundo aniversario de su Gobierno.

"Nos gustaría mucho llamar al pueblo para reunirnos, pero no podemos por la pandemia y la necesidad de guardar la sana distancia y cuidar a la gente", manifestó.

Expresó su confianza en que los mexicanos cumplan con los cuidados para combatir el COVID-19, al igual que "lo hicieron al principio, cuando nos hizo caso la gente y así no se nos disparó el número de contagios, se aplanó la curva y nos permitió tener la infraestructura que tenemos ahora".

Sin embargo, el 20 de noviembre habrá un desfile militar para celebrar el aniversario de la revolución mexicana y una concentración en el Campo Marte para recibir a 900 deportistas de alto rendimiento y entregarles recursos para su preparación física.

López obrador dijo que ambas ceremonias se efectuarán con las medidas sanitarias correspondientes y "con muy poca gente".