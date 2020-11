Maduro critica la crisis en Perú y ofrece "mandar a Guaidó para que se autoproclame presidente"

"Parece que nadie quiere asumir la presidencia allá. Nosotros podemos agarrar un avión y mandarle a Guaidó para que asuma la presidencia y se autoproclame presidente del Perú. ¿Qué les parece? Se los propongo. Mandamos a Guaidó para que cumpla su sueño y entre a un palacio presidencial, ¿les parece que se autoproclame allá?", bromeó Maduro a tiempo de comentar la renuncia de Manuel Merino.

El mandatario venezolano señaló que admira la valentía del pueblo peruano que salió a las calles para "oponerse a la última maniobra de la oligarquía" y dijo que los manifestantes no protestan por la destitución de Vizcarra, sino por Perú y lograron la renuncia de Merino "que se autoproclamó presidente".

También criticó el silencio del Grupo de Lima ante la crisis que atraviesa Perú, primero por el coronavirus con sus altos índices de mortalidad en ese país y luego por la crisis política de la que responsabilizó a los gobiernos oligarcas por no atender las demandas del pueblo peruano.

"Yo me pregunto, ¿dónde está el Grupo de Lima que no apoya al pueblo de Lima? ¿Dónde está el Grupo de Lima que no dice nada por los derechos humanos del pueblo de Perú? ¿Dónde está el Grupo de Lima? ¿Por qué se queda callado el Grupo de Lima?", criticó el presidente Maduro y agregó que Venezuela observará cómo el pueblo de Perú conduce esta crisis política.