Litio mexicano: entre la propuesta de nacionalización y las grandes dudas sobre su producción

El senador Alejandro Armenta, integrante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una propuesta de reforma al artículo 27 de la Constitución para nacionalizar el litio.

Durante la sesión virtual, el legislador destacó que "lo que hoy vale el litio en México es 4,5 veces el valor de la deuda externa soberana, que asciende a 11 billones de pesos [48.381 millones de dólares]. Ahí está una respuesta para darle solución al desastre económico que tenemos en nuestro país".

El #litio debe ser propiedad de la nación como instrumento de desarrollo económico, no cometamos el error de ignorar su valor. Actuemos con responsabilidad para uso exclusivo de la nación.

En la sesión a distancia, expliqué la trascendencia de la iniciativa a favor de #México. pic.twitter.com/OngiDMyYxV — Alejandro Armenta (@armentaconmigo) November 12, 2020

La propuesta, destacó Armenta, permitiría que el Estado mexicano sea dueño de los medios de producción, explotación, extracción, comercialización, distribución y almacenamiento del metal.

Por otro lado comentó que también se permitirían las concesiones a la iniciativa privada, pero con base en lineamientos que preservarían la condición del metal como un bien nacional. En este sentido, señaló que no están "en contra de la inversión extranjera, que quede claro, estamos en contra del saqueo de nuestro país".

Sobre este punto, es necesario recordar que el pasado 23 de octubre un grupo de congresistas de Estados Unidos acusaron al Gobierno de México de llevar a cabo una política energética que contraviene los intereses de inversionistas extranjeros; además, ciertas disposiciones legales como la propuesta de Armenta podrían afectar los postulados de tratados comerciales como el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con Mining Technology, México lidera la lista de países con las mayores reservas de litio al contar con un depósito —ubicado en Bacadéhuachi, Sonora— de 243,8 millones de toneladas de reservas probadas y probables.

No obstante, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró el pasado 15 de octubre que "México no tiene el yacimiento más grande de litio. México no produce litio, no hay un solo kilogramo que se produzca".

Respecto a este punto, el legislador lamentó las declaraciones de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en las que aseveró no es rentable la exploración, explotación y desarrollo de yacimientos de litio en el país.

"Si así hubiera pensado Lázaro Cárdenas cuando descubrieron los yacimientos de petróleo, desde tiempos atrás, no tuviéramos la industria petrolera que hoy tenemos", comentó Armenta durante su intervención.

Por otra parte, el senador apuntó que la nacionalización del llamado "oro del futuro" también ayudará a consolidar el sistema energético fósil para lograr la transición hacia energías más limpias como lo demanda el panorama mundial.