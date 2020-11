AMLO, sobre denuncia contra Peña Nieto: "Soy partidario del punto final"

"Mi postura es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo, que no haya impunidad", expresó.

En su conferencia matutina del 13 de noviembre, el mandatario mexicano aseveró que su, así como en poner punto final a las acusaciones contra los expresidentes y mirar hacia adelante. No obstante, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo sus investigaciones de manera independiente, por lo que pidió esperar a sus resultados.

"Hay que esperar a que esto se resuelva. Desde luego que no se les afecte sus derechos humanos, pero al mismo tiempo, que las autoridades libremente decidan si tienen responsabilidad en la crisis de México […] desde Salinas hasta el expresidente Peña. Ese es el planteamiento y por eso va a haber la consulta, pero también hay los procesos legales que están en curso", explicó.

López Obrador sostuvo que será el pueblo mexicano quien decida si debe investigarse a los expresidentes en la consulta que se realizará en agosto de 2021. Aun así, dijo que las autoridades federales también deben determinar, con base a las indagatorias, si es necesario o no investigarlos.

"No puedo detener las investigaciones, los jueces son los que deben resolver si debe o puede ser juzgado un expresidente en el marco legal vigente. Yo, independientemente de la legalizad, lo que he opinado es que debe participar el pueblo, pueden ser las dos vías [consulta e investigación]", comentó.

Sin embargo, aseguró que por primera vez "no hay consigna del presidente" a favor ni en contra de nadie, por lo que pidió a los presuntos implicados en las denuncias estar tranquilos en que se va a impartir justicia.

"Todo se está manejando con autonomía y es la Fiscalía la que tiene que proceder como corresponde en un auténtico Estado de derecho", sentenció.

La FGR acusa a Peña Nieto de utilizar al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la comisión de los delitos de traición a la patria y cohecho en relación con el caso Odebrecht.

En la solicitud de orden de aprehensión, hecha pública por el diario Reforma, el exsecretario de Hacienda es considerado como el "autor material" de esos crímenes, mientras que Peña Nieto es señalado como líder de "un aparato de poder criminal". Las denuncias tienen como base las acusaciones hechas por Emilio Lozoya, quien busca obtener beneficios legales a cambio de colaborar con la FGR en la investigación contra el expresidente mexicano.