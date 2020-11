"Amor con amor se paga": llevan serenata a López Obrador por su cumpleaños

El día de 12 de noviembre, un grupo de alrededor de 50 personas se reunió a las afueras de Palacio Nacional para celebrar el cumpleaños número 67 del presidente Andrés Manuel López Obrador; esto, a pesar de que el mandatario había hecho un llamado por la mañana a que no asistieran para evitar contagios de COVID-19.

Sin embargo, por la noche del jueves 12 de noviembre, personas provenientes de diversos puntos de la República mexicana se dieron cita en la calle de Moneda, a un costado de la puerta de acceso a Palacio Nacional, en el centro histórico capitalino, para llevarle serenata al presidente a la primera hora del 13 de noviembre.

En la conferencia del 12 de noviembre, López Obrador expresó que se había enterado de que existía la posibilidad de que le llevaran serenata pero dijo que "no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia todavía sigue afectando", y subrayó que "hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mí, muchos, los quiero yo y un poquito más todavía".

#ConferenciaPresidente @lopezobrador_

Voy a cumplir 67 años, estoy bien, me enteré que quieren traer una serenata, no es necesario debemos cuidarnos todos, la pandemia sigue afectando, hay un amor sincero y eterno, es amor recíproco.🤗🥳🎈🎈🎂👏👏🎈🎈🎈😃#FelizCumpleañosAMLO pic.twitter.com/Z8HX2dgpJI — Vilma 🌷 (@vpicketch) November 12, 2020

"Amor con amor se paga. Ya qué más amor me van a dar si me están apoyando, me están respaldando. Estamos juntos llevando a cabo una transformación que es un ideal que estamos convirtiendo en realidad. Qué mejor regalo que ese", mencionó el mandatario en torno a las acciones de sus simpatizantes.

La serenata de los mil años

Con canto de mariachis, un grupo de personas se dio cita desde las 19:00 horas del 12 de noviembre en el centro histórico de la Ciudad de México para festejar el cumpleaños del presidente mexicano, y cantarle Las Mañanitas en la puerta de Palacio Nacional.

A un costado de la sede del Gobierno mexicano, había una manta que tenía en tenía escrita la siguiente leyenda: "Las adelitas de Obrador" en alusión a las mujeres que participaron en la revolución mexicana, y en las comisuras tenía frases como "¡Feliz cumpleaños, presidente! ¡Larga vida!".

📹Con una serenata afuera de #PalacioNacional, un grupo de personas felicita al presidente @lopezobrador_ a unas horas de su cumpleaños. pic.twitter.com/FOTL8lJlAr — xevt - xhvt (@xevtfm) November 13, 2020

Entre cantos y vivas al presidente, los mariachis entonaron canciones populares mexicanas como: Amor eterno de Juan Gabriel, El rey de José Alfredo Jiménez, y El mariachi loco de Román Palomar Arreola. Mientras los asistentes coreaban: "¡Es un honor estar con Obrador!"

Además, algunos de los asistentes a la celebración venían de otras partes del país, tal es el caso de uno de uno de los asistentes que gritó:Es el mejor presidente que ha existido en México". Se trata de René Valdés, quien viajó desde Toluca, Estado de México, para asistir a cantarle las mañanitas al mandatario.

De esta manera, simpatizantes de López Obrador se quedaron a esperar la medianoche a las afueras de Palacio Nacional para celebrar su cumpleaños, e incluso algunos elaboraron regalos con la intención de entregárselos directamente al presidente.