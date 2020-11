Daniel Ortega: Estados Unidos carece de moral en la lucha contra el narcotráfico

"¿Con qué autoridad moral quieren juzgarnos a nosotros si nos portamos bien o mal en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado y luego continuamente nos están acusando, sabiendo de los esfuerzos que hacemos porque lo hacemos coordinado con (…) sus aparatos de inteligencia, sus fuerzas navales (…) con qué moral?", se preguntó Ortega al hablar en una ceremonia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica.

En su discurso de clausura del acto de traspaso de Nicaragua a República Dominicana de la presidencia pro témpore de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), el mandatarioperiódicos que el gobierno estadounidense presenta a fin de evadir su responsabilidad principal en la cadena de producción, trasiego y consumo de drogas

El jefe de Estado nicaragüense resaltó uno los principios del organismo regional de integración militar, el enfrentamiento al narcotráfico y el crimen organizado en una zona geográfica que hace sus mayores esfuerzos para impedir ser un puente en la distribución de las sustancias ilícitas.

"Nosotros [Centroamérica] somos víctimas de nuestra ubicación geográfica, pero enfrentamos [ese flagelo] porque pese a lo que se diga, no somos ningún mercado atractivo para los que producen la droga en el sur del continente", insistió el también jefe supremo del Ejército de Nicaragua.

Acerca de las acusaciones estadounidenses recordó que los países del istmo centroamericano, a pesar de sus limitados recursos económicos, realizan operaciones conjuntas con fuerzas de Washington en esa lucha.

/ "Ellos tendrían que hacer un esfuerzo realmente inmenso para promover en el pueblo norteamericano condiciones que no lleven a la juventud a la droga; tienen una enorme responsabilidad porque a pesar de su poderío Estados Unidos no ha tenido la capacidad o no quiere tener la capacidad de cerrar esas entradas [de droga por sus fronteras]", razonó.

Justo al cumplirse 23 años de su creación, la CFAC realizó en Managua la XLIII Reunión Ordinaria de su Consejo Superior y traspasó la presidencia rotativa que el Ejército de Nicaragua ejercía desde noviembre de 2018 al Ejército Nacional de República Dominicana, para el bienio 2020-2022.