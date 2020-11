AMLO pide castigar a culpables de reprimir protesta feminista en Cancún

"Tiene que hacerse una investigación, deslindarse responsabilidades y castigar a los culpables", dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.

Dos periodistas que cubrían la protesta sufrieron heridas de bala, otros dos fueron golpeados, a otros les confiscaron sus cámaras y fueron detenidas unas 20 mujeres que protestaban por el asesinato de una joven, según reportes de prensa de los incidentes registrados en vídeos difundidos en redes sociales.

"No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, esto tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, no a la represión, es lo que podemos decir", respondió el jefe del Ejecutivo federal.

La periodista Cecilia Solís recibió un impacto en un pierna; el reportero Roberto Becerril resultó herido en un brazo; y fueron golpeados con toletes por policías el fotógrafo Santiago Rodas de la agencia Quadratín y la corresponsal Selene Huidobro, del noticiario televisivo Grupo Sipse, según las denuncias.

López Obrador dijo que "hay dos versiones, una que echa la culpa a la Guardia Nacional, que está fuera de lo que realmente sucedió; esto es un asunto de la policía de Quintana Roo" estado de la península de Yucatán (sureste) donde se localizan los principales destinos turísticos caribeños del país.

Más de medio millar de mujeres, convocadas por la Red Feminista de Quintana Roo, la mayoría jóvenes, protestaban ante la sede de la alcaldía de Cancún por el asesinato de tres mujeres en menos de una semana en esa ciudad. (Sputnik)

Condena de Acnudh y amnistía

La representación permanente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh) condenó "el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego, por la policía municipal en la manifestación" que exigía "justicia para las mujeres asesinadas en Cancún.

En un mensaje emitido casi a la medianoche del 9 de noviembre, la representación del organismo que encabeza Michelle Bachelet señaló a las autoridades "deben respetar proteger y promover el derecho a la manifestación; no debe hacerse uso de armas letales en protestas pacíficas".

También apuntó que la policía "debe regirse por principios de uso de la fuerza, que incluyen la necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas".

La investigación del operativo, resulta esencial "dado que las autoridades civiles dieron a conocer que habían girado instrucciones explícitas de no agresiones y no usar armas en la marcha", dijo la ONU.

En efecto, la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, se deslindó de las acciones policiales en un video.

Repruebo enérgicamente la represión contra manifestantes. pic.twitter.com/57xkw4sqVR — Mara Lezama (@MaraLezama) November 10, 2020

​Acnudh exigió que las agresiones contra periodistas también sean investigadas, en virtud del "elevado número de periodistas lesionados" durante los incidentes violentos.

La represión policial también alcanzó a personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que monitoreaba la actuación de las autoridades en las protestas, que según las organizadoras convocó a casi 2.000 mujeres.

López Obrador dijo que "lo que procede es que el gobernador de Quintana Roo, que es una gente responsable, indague y aclare lo que sucedió, para saber quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones".

El gobernador Carlos Joaquín González rechazó los actos de violencia en Cancún: "Repruebo totalmente la intimidación y agresión contra las y los manifestantes; di instrucciones precisas de no agresiones y no armas en las marchas que se darían el día de hoy", escribió en sus redes sociales.

Amnistía Internacional se pronunció al respecto, reprochando que Quintana Roo "sea un estado más que reprime las manifestaciones de mujeres".

Los femincidios crecieron en México 0,4%: de 721 en nueve meses de 2019, a 724 en ese mismo periodo de este año 2020, según el Gobierno federal.

Los homicidios dolosos se incrementaron 1,0% en nueve meses de este año, a 26.231, superando la violencia registrada en 2019, que alcanzó un récord histórico.