Argentina reclama a la Unión Europea excluir las Malvinas como "territorio de ultramar"

En el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el canciller argentino Felipe Solá solicitó a los embajadores del bloque quitar a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur de la lista de "países y territorios de ultramar", y que no reconozcan la soberanía de Reino Unido sobre las islas.

Durante una reunión en la embajada de Alemania en Buenos Aires, en la que participaron una veintena de países, el canciller de Argentina, Felipe Solá, planteó durante su intervención la importancia para el Gobierno argentino de la situación de las Islas Malvinas después del acuerdo con Gobierno británico y la Unión Europea (UE), en el marco del Brexit.

​En la reunión de la embajada alemana, Solá solicitó que los territorios de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sean retirados de la lista de "países y territorios de ultramar", ya que estos están incluidos en el régimen de asociación establecido por la normativa de la Comunidad Europea que permite beneficios comerciales a favor del bloque y a costa de las islas en su comercio internacional, según recogió el diario La Nación.

El canciller ya había hablado al respecto en junio con los representantes del bloque. "Nosotros le hemos pedido especialmente al canciller de la Unión Europea (Josep Borrell), y he hablado con el canciller de Francia, con la canciller de España, que Malvinas no figure dentro de las negociaciones que se hagan entre la UE y el Reino Unido, sino que quede como zona en disputa internacionalmente y por tanto no entre en la negociación", había explicado entonces según cita Clarín.

El Gobierno de Alberto Fernández ha hecho hincapié en la reivindicación de la soberanía de Malvinas como parte del territorio argentino. En el Congreso fue aprobado un paquete de leyes que refuerzan sanciones a la pesca ilegal, se creó el Consejo Nacional de Asuntos a las Islas Malvinas, e incluso se estableció una nueva demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.