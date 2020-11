'Violación culposa', el fallo de la Justicia de Brasil que absuelve al violador y humilla a la víctima | Vídeo

La violación de la 'influencer' y organizadora de eventos Mariana Ferrer habría ocurrido en la noche del 15 de diciembre de 2018, después de una fiesta en la ciudad de Florianópolis, estado de Santa Catarina (sur de Brasil).

Ferrer, que entonces tenía 21 años y era virgen, solo recuerda haberse ido con él, hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la fiesta, y argumentó que creía haber sido drogada la noche del crimen, ya que no recuerda más nada de lo que ocurrió después.

En un principio, la Justicia brasileña había fallado a favor de Ferrer y calificado el crimen de Camargo como "violación vulnerable". Sin embargo, el abogado defensor de Camargo,, antepuso un recurso, y en septiembre de 2020 el fallo cambió. El crimen de Camargo se consideró como "violación culposa" —o ""—, ya que no tenía, es decir, "intenciones de violar" a la víctima.

La figura no tiene precedentes en la Justicia brasileña, y como no está tipificada en el Código Penal de Brasil, resultó en la absolución del empresario. "La modalidad de culpabilidad solo se sanciona si así lo dispone la ley, sin embargo el delito de violación culposa no está previsto en el Código Penal, entonces, si el agente actuó sin engaño, no puede ser condenado por violación", explicó la abogada brasileña Rayssa Martins a Correo de Brasil.

En tanto, la abogada Seraia Mendes argumentó al mismo medio que "la tesis de la violación culposa es imposible, porque solo existe la modalidad de culpabilidad cuando se expresa en la ley. Fue denunciado por violación vulnerable y el juez concluirá que no hay prueba de violación vulnerable, por lo que termina absolviendo al imputado".

El fallo de la Justicia tuvo una fuerte respuesta por parte del activismo feminista en el país, y el hashtag #Justicapormariferrer llegó a ser trending topic mundial luego de conocido el veredicto. A esto se le sumó que el 3 de noviembre el medio independiente de Brasil The Intercept difundió un video exclusivo del juicio, que se realizó de manera online en la pandemia.

Allí puede verse cómo el abogado de Camargo, Gastão Da Rosa Filho, pone en duda la afirmación de la joven de que era virgen al momento de la violación poniendo como prueba la forma en la que la influencer se tomaba fotografías. "¿Por qué te sacas estas fotos, Mariana?", la acusa.

"Yo solo pido respeto, doctor, excelentísimo, yo solo estoy implorando que me tengan el mínimo respeto. Ni los acusados de asesinato son tratados de la forma en la que estoy siendo tratada, por el amor de dios, gente", le contesta visiblemente alterada.

A raíz de las imágenes, la Orden de Abogados de Santa Catarina y el Ministerio de la Mujer solicitaron explicaciones al Tribunal de Justicia del estado y al abogado por su comportamiento. En tanto, desde el 3 de noviembre una serie de protestas comenzaron a ser convocadas en rechazo al fallo judicial.