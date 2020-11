Alberto Fernández descarta pedir más dinero al FMI

"No nos planteamos eso", dijo Fernández, desde la residencia presidencial de Los Olivos, en esta capital, en referencia a otro supuesto pedido de ayuda al FMI.

Argentina negocia con el FMI para devolver 4.000 millones de dólares que tomó prestados en 2018 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, que se extendió de 2015 a 2019.

Por otra parte, Fernández dejó claro que no pedirá un ampliación del crédito otorgado y que el programa que trata con el FMI abarcará tres años de su gestión.

"Es un programa que quiere lograr los objetivos que nos planteamos siempre: que no haya ajustes sobre los sectores más empobrecidos, trabajar para sacar de la pobreza a los argentinos, buscar inversión, desarrollar infraestructura, garantizar educación y salud pública", detalló.

Ex presidente Macri

Alberto Fernández aseguró que heredó de su antecesor, Mauricio Macri, un país sin reservas en dólares, y en una situación económica precaria.

La administración encabezada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) dejó "un país prácticamente sin reservas, sin casi dólares, y con la demanda tan contenida como lo está hoy", explicó el mandatario.

Al mismo tiempo, agregó que en su mandato tendrá "un trabajo muy duro por hacer de ordenamiento de la economía, hay que tranquilizarla y ordenarla, y eso supone recuperar el orden fiscal tan pronto podamos".

Fernández adelantó, por otro lado, que el Gobierno trabaja en la actualidad para conseguir que ingresen al país todos los dólares que se declaran en el comercio exterior, habida cuenta de que entre enero y agosto Argentina tuvo un saldo positivo de 10.000 millones de dólares pero sólo ingresaron 6.000 millones.

"Ese remanente que no entra son los que juegan a la devaluación del peso, por eso insistimos en que no la esperen porque no lo vamos a hacer, ya que una devaluación solo va a empobrecer a los argentinos y nosotros tenemos recursos para aguantar, así que si quieren pelea, la daremos", advirtió.

En referencia a la brecha cambiaria de casi el 150% de los últimos días entre el dólar oficial y el que se obtiene en circuitos informales, el mandatario reconoció que revela un problema de antaño con la moneda local, el peso argentino.

"Argentina periódicamente sufre períodos inflacionarios que a la gente le hace descreer del peso, entonces lo que buscan es refugiarse en una moneda más estable, el dólar", expuso.

La estabilidad en el mercado cambiario requiere un plan que especifique las políticas que se van a aplicar para así darle certezas a la ciudadanía, sostuvo.

Recuperación de la confianza de los inversores

Además, Alberto Fernández, sostuvo que la prioridad de su Gobierno es recuperar la confianza de los inversores.

"Argentina tiene que recuperar confianza porque en diciembre estábamos en default [cese de pagos], estábamos con Argentina dada vuelta, y en dos años se emitió un nivel de endeudamiento feroz que le impedía al país pensar en crecer y pensar en conseguir inversores", señaló Fernández.

El Gobierno empezó a salir de este problema, explicó, con el acuerdo al que llegó en agosto de 2020 para reestructurar la deuda pública emitida bajo legislación local y extranjera.

"El acuerdo con los acreedores privados nos permite que en diez años dejemos de pagar 38.000 millones de dólares: ése es el ahorro que tuvo Argentina en esa negociación, y que de acá hasta 2024 prácticamente no tengamos que pagar nada de intereses", recordó Fernández.

Una vez Argentina recupere la confianza internacional, tiene por delante "un enorme potencial en la producción de gas y petróleo con Vaca Muerta [yacimiento en la provincia de Neuquén, al suroeste], y en la producción de litio, que es la energía del futuro", aseguró el presidente.

"Yo lo hablé en su momento cuando Evo [Morales] era todavía presidente y yo era candidato, y planteé la idea de trabajar juntos eso porque creo que es una buena idea, dado que entre Bolivia y Argentina está la reserva de litio más grande del mundo", profundizó.

Argentina también debe volcarse al desarrollo de la energía eólica y la solar para empezar a sustituir los combustibles fósiles, donde también hay "muchas posibilidades de inversión con buenos resultados".

Por otro lado, "tenemos que agregarle valor a la producción agropecuaria y desarrollar una industria agroalimentaria, que tiene un potencial enorme en el mundo", consideró.

Para el jefe de Estado, "esas son cosas que no son tan difíciles de hacer, y son grandes oportunidades que tiene Argentina".

"Lo que más necesito es que Argentina vuelva a producir, vuelva a generar trabajo y vuelva a exportar, y también trate de avanzar sobre derechos de igualdad", insistió.

Fernández, un abogado de 61 años de edad, llegó al poder en Argentina el 10 de diciembre de 2019 por el Partido Justicialista (Peronista).