¿Quién es el galán de la TV argentina procurado por Nicaragua?

A principio de 2007 comenzaba a emitirse la serie de televisión argentina para niños y adolescentes Patito Feo, que generaría rápidamente furor en el público de Latinoamérica. Su éxito llevó al elenco de gira por todos lados, incluso tras terminada la serie, a finales del año siguiente.

En ese entonces el actor Juan Darthés interpretaba al padre de la protagonista del programa televisivo. En 2009, durante una gira en Nicaragua, sucedió el delito denunciado casi 10 años después. Según su entonces compañera de elenco, quien interpretaba a la mejor amiga de su hija en la ficción, Thelma Fardín, Darthés la violó una noche del viaje. Él tenía entonces 45 años; ella 16.

La denuncia pública de Fardín fue rápidamente remitida a la Justicia de Nicaragua, quien recientemente emitió un pedido de extradición internacional, que aplica a todos los países salvo por Brasil, país de origen de Darthés, donde el actor es amparado por la legislación local como ciudadano brasileño y no puede ser extraditado. Allí se encuentra desde el momento de la denuncia, aunque se desconoce su paradero con exactitud.

El cálido personaje del bondadoso padre de Patito, como apodaban a la protagonista, en nada se parece al cuarentón acusado de obligar a una menor a mantener con él relaciones sexuales contra su voluntad. En un vídeo en el que hizo pública su denuncia, Fardín relata lo sucedido una noche en Nicaragua luego de actuar frente a miles de niños y adolescentes.

Otras denuncias a Darthés

No fue solo Fardín quien acusó a Darthés de abuso sexual durante su trabajo en televisión. De hecho, la actriz explicó que se animó a hablar del episodio cuando escuchó a otra mujer acusándolo, lo que "fue un cachetazo" y la motivó a hablar.

Se trataba de la actriz Calu Rivero, quien denunció abuso por parte del actor durante el rodaje de la telenovela Dulce Amor (2012). Tras Rivero, y además de Fardín, dos mujeres más se pronunciaron: las actrices argentinas Anita Coacci y Natalia Juncos.

Ahora, la abogada de Fardín en Nicaragua, Eilyn Cruz, se encuentra en trámites para que la solicitud de extradición se extienda a Brasil y el actor pueda ser juzgado por la Justicia nicaragüense.

Al respecto, su abogado, Fernando Burlando, expresó: "No solamente estoy convencido de lo que me informaron peritos, psicólogos y psiquiatras, estoy convencido de que en Nicaragua no hay justicia, sino que estamos frente a una dictadura política y judicial. Es más, hay casos en la Argentina en donde lo primero que se hacen son pericias a distintas personas que denuncian, como ocurrió con alguien muy conocido hace tiempo y se logró determinar una gran verdad. A Darthés no le dieron esa oportunidad".

¿Quién es Juan Darthés?

Su nombre real es Juan Rafael Pacífico Dabul​​; nació el 28 de octubre de 1964 en la ciudad de Sao Paulo, la más grande de Brasil, país donde actualmente se encuentra, como ha informado su abogado y medios de prensa argentinos. Su carrera, sin embargo, la hizo en Argentina, donde nacieron sus padres.

Actor como su madre y cantante de tango como su padre, Darthés creció en Buenos Aires y estudió allí actuación. Se hizo conocido durante la década del 80 cuando empezó a participar en producciones televisivas argentinas, particularmente ocupando el rol de galán protagonista masculino.

Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 13, 2018

​Actuó, además, en varias series de público adolescente y juvenil, como Simona (2018) o la misma Patito Feo. Ante la denuncia de Fardín, Darthés manifestó en una entrevista al canal de noticias argentino A24 que, en realidad, había sido ella quien entró a su habituación la noche en la que ocurrió el abuso sexual del que es acusado, y que fue él quien debió detener a la adolescente.