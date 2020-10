La central sindical de Uruguay se moviliza y buscará anular la Ley de Urgente Consideración

"En el medio de la pandemia aprobaron una ley horrible de urgente consideración que vamos a trabajar y la vamos a anular; en pocas semanas va a haber decenas de miles de firmas ni bien esté el texto", manifestó en su discurso el presidente del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores), Fernando Pereira.

​Aseguró que la ley "no es popular ni atiende los problemas de urgencia de la gente; más bien lo que limita es el derecho a la protesta, al piquete, a la huelga, a la defensa de los más humildes, nos coloca en riesgo nuestra seguridad y atenta contra la educación pública uruguaya".

​La LUC, promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de julio de 2020, es una de las normas más importantes del actual Gobierno, fue defendida por el presidente Luis Lacalle Pou por ser "buena, justa y popular".

Sin embargo, desde la oposición se levantaron voces en contra y el Frente Amplio advirtió que se perdieron derechos y libertades y que se legisló a favor de los más privilegiados.

El PIT-CNT junta firmas para convocar a un referéndum con el fin de derogar la LUC, medida que es respaldada por el FA.

La movilización de los trabajadores también apuntó contra el presupuesto y reclamó al Poder Ejecutivo que envíe un mensaje complementario al Senado para evitar que haya recortes en materia de educación, vivienda, salud y salarios.

Pereira dijo en su alocución que "si hay recortes, habrá lucha" y recordó el pedido del PIT-CNT de que se implementara un salario de emergencia para los 300.000 uruguayos que quedaron sin ingresos como consecuencia del desempleo, que se agravó a partir de la llegada de la pandemia de COVID-19.

"Hay gente pasándola mal, gente sin ingresos, gente sin trabajo, barrios descuidados; en la mesa de entes propusimos una canasta de servicios públicos y hasta ahora estamos sin respuesta", apuntó.

En un mensaje dirigido a los funcionarios públicos advirtió que "los que todavía no se dieron cuenta van a perder 18 jornales sin hacer ni media hora de paro, por el recorte salarial que se va a aprobar en el Senado; el Gobierno debería estar mirado esta movilización con atención porque lo que le está reclamando es que haya mayor justicia social y que el ajuste no lo paguen los trabajadores y el pueblo, que lo paguen los que tienen más y no el que gana un salario para poder vivir".

El paro alcanzó distintas actividades, en particular la educación pública, que detuvo sus actividades durante toda la jornada.