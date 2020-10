Gobierno nicaragüense ratifica propuesta de la FAO para Nobel de la Paz

"Desde Nicaragua propusimos a la FAO para el Premio Nobel de la Paz 2021 porque lo merece, promover producción de alimentos para la seguridad alimentaria en el mundo es promover paz, derechos, bienestar", dijo la vicemandataria a través de los medios afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La propuesta tuvo su primera versión en medio de las sesiones de la 36 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, organizada de manera telemática por Nicaragua.

Murillo resaltó el mensaje del director general de la FAO, Qu Dongyu, quien en la clausura de la Conferencia la calificó como histórica, tanto por su formato virtual como por la participación inédita de los 33 estados miembros en la zona geográfica.

"Después de esta conferencia todo el mundo va a recordar a Nicaragua y los vamos a recordar a Nicaragua y a los alimentos porque todavía no he podido visitar su maravilloso país, me alegró que haya sido en Nicaragua que se haya realizado este evento del trigésimo sexto período de sesiones y algún día prometo voy a estar con ustedes, voy a visitarlos", fueron palabras del máximo ejecutivo dela FAO citadas por la vicepresidenta.

Murillo también reconoció la labor del representante de la FAO en el país centroamericano, el ingeniero agrónomo colombiano Iván León, por su destacada participación en la preparación de la cita regional junto a las autoridades nicas del sector agrícola.