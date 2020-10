Lula pide 'impeachment' de Bolsonaro por negarse a comprar vacuna china

"Si la sociedad, los partidos y los parlamentarios necesitaban un motivo para debatir el 'impeachment', Bolsonaro acaba de cometer un crimen contra la nación al decir que no comprará la vacuna y faltar al respeto de un instituto de la seriedad del Butantan y de toda la comunidad científica", expresó Lula en las redes sociales.

Antes, Bolsonaro aseguró que el Gobierno no comprará dosis de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por el laboratorio chino Sinovac, que en Brasil había alcanzado un acuerdo de producción con el Instituto Butantan, del gobierno de Sao Paulo (sureste).

"Si Bolsonaro no cree en la eficacia de la vacuna, que no se vacune, pero el papel de un presidente de la República es posibilitar que el pueblo tenga la vacuna a su disposición; si faltaba un delito de responsabilidad esa es la mayor irresponsabilidad de un presidente que he visto", criticó el exmandatario.

Bolsonaro hizo varias declaraciones negando la compra de la vacuna, contrariando lo anunciado por su ministro de Salud, Eduardo Pazuello, que en una reunión con los gobernadores del país se comprometió a adquirir 46 millones de dosis y a empezar la campaña de inmunización en enero.