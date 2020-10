¿Por qué AMLO se disculpó ante 'El Chapo'?

"Se llegó a decir que El Chapo, no me gusta decirle así, ofrezco disculpa, Guzmán Loera estaba entre los más ricos del mundo, que cuando mucho jugaba en triple A pero no en grandes ligas", dijo el mandatario en la conferencia matutina.

La declaración de López Obrador vino luego de que hablara de la llamadaestaba presente en loas gobiernos pasados; sin embargo, "por la mala costumbre de llamar delincuente o ratero solo al que se dedica a actividades ilícitas muy conocidas,o recibían un contrato y se quedaban con 100 millones de dólares".

En respuesta, algunos internautas se manifestaron en redes sociales por la polémica disculpa del jefe del Ejecutivo; entre ellos, por ejemplo, uno de los principales críticos del gobireno actual, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El político cuestionó el hecho de que no se haya disculpado también con otros personas a los que les ha puesto apodos.

¿y cuándo pedirá una disculpa los mexicanos a los que él mismo ha puesto apodos? https://t.co/Bk1XNJ9QMi — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 20, 2020

Cabe recordar que en agosto de 2019, López Obrador se rió de Calderón y lo comparó con el comediante mexicano Joaquín García Vargas, alias Borolas; esto, debido a que el comediante se caracterizaba por su baja estatura y su ropa holgada.

Desde entonces, los internautas se refieren al expresidente mexicano como el Comandante Borolas, quizá por ello la reacción de Calderón Hinojosa ante la controvertida disculpa del mandatario; aunque, en la lista de indignados también podría estar el excandidato presidencia, Ricardo Anaya, a quien López Obrador llamó Ricky Riquín Canallín.