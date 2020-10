Organizaciones de la sociedad civil desafían a partidos y lanzan "Sí por México"

En un acto de lanzamiento realizado en la capital, los líderes de organizaciones civiles y empresariales exigieron a los partidos políticos y al Gobierno "que dejen de actuar solo para ellos y comiencen a trabajar para la ciudadanía con el objetivo de transformar al país".

La iniciativa sin perfil partidista propone "construir una nueva mayoría que se ponga de acuerdo en torno al Sí", y llama a la ciudadanía a sumarse a impulsar una agenda ciudadana en torno a los siguientes seis ejes.

El proyecto proclama el "sí a una democracia plena; sí a la seguridad, acceso a la justicia y combate a la corrupción; sí a una economía inclusiva que combata la pobreza y la desigualdad; sí a la salud y educación universal con calidad; sí a la igualdad sustantiva de género y al combate de la violencia contra las mujeres; sí a un medio ambiente sano y sustentable".

El llamamiento fue presentado en un vídeo presentado por la actriz Claudia Ramírez, en el que sostiene que llegó "la hora de la ciudadanía", cuando la única forma de "rescatar a la democracia es haciéndose cargo de ella", al demostrar que el poder de la ciudadanía organizada es transformador.

El colectivo asume que "el cambio que queremos está en nuestras manos" y que "no basta con la alternancia política, como lo vivimos ya con los últimos tres expresidentes ".

Consideran que "la vieja política sigue atrapada hablando del pasado, hablando del no: de lo que no nos gusta, de lo que no queremos que se repita y de lo que no funciona".

En el acto convocaron a la ciudadanía a participar en una convención nacional abierta reunida alrededor de decir por el sí a esos planteamiento, el próximo 8 de noviembre.

Por la vía institucional

Los organizadores afirman que su proyecto será impulsado "a través de la vía institucional y el diálogo democrático", el propósito de "rescatar a la democracia, como la mejor herramienta" de cambio.

Esa comunidad de organizaciones civiles y ciudadanos asegura que "la participación es el mejor camino para lograr el cambio que busca el país".

El variopinto grupo de convocantes incluye a figuras defensoras de derechos humanos y de víctimas, como Adrián LeBarón, cuya familia (dos madres y siete niños) mexicano-estadounidense fue masacrada por narcotraficantes en Bavispe, Sonora (norte), en noviembre de 2019.

También participa Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana; y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que ha investigado los sobornos pagados por la firma brasileña Odebrecht, y la llamada "Estafa Maestra" mediante la cual el gobierno anterior desvió ilegalmente millonarios fondos públicos.

También participan líderes de nuevos movimientos, como el activista por los derechos de los niños con cáncer, Israel Rivas, padre de una menor enferma de ese mal.

"Nuestra misión es romper los muros que separan a la ciudadanía de lo político", reza el manifiesto.

Además, la construcción de una nueva "agenda nacional", pretende "demostrar al Gobierno y a los partidos políticos que Sí somos la diferencia entre ganar o perder unas elecciones, y necesitan de nosotras y nosotros".

Los partidos políticos serán los destinatarios de la nueva propuesta, que surja de esa convocatoria, "de cara a las próximas elecciones", de modo que "ganen quienes tengan que ganar, y vigilaremos que sí cumplan con sus acuerdos".

Las próximas elecciones de medio mandato presidencial servirán para renovar los 500 asientos del Congreso, la mitas de los 32 gobierno estatales, y el 80% de las alcaldías de todo el país.