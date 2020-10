AMLO se deslinda de denuncia de Pío López Obrador contra Loret de Mola

"No estoy de acuerdo con él [con Pío], yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie. Y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar. En lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos, son asuntos particulares en este caso", aclaró el mandatario en la conferencia matutina del 19 de octubre.

En este sentido, precisó que no apoya la decisión de Pío López Obrador de proceder legalmente, pues su Gobierno no pretende encabezar unaen contra de aquellos que no estén de acuerdo con él.

"No se va a hostigar, a perseguir a nadie. Están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa, no vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa", aseguró.

A pesar de ello, López Obrador descartó la posibilidad de pedirle a su hermano que desista de la denuncia; esto, porque, "ese es un asunto de ellos, pero yo no tengo nada que ver en esto, absolutamente nada".

Por otro lado, recordó el caso de Florence Cassez, en el que elementos de la extinta Agencia de Investigación Federal (AFI) fingieron un operativo, en el cual capturaron a un grupo de secuestradores y liberaron a tres víctimas. La operación fue comandada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y se transmitió en el programa de Primero Noticias, conducido por

Ante ello, el titular del Ejecutivo expresó que "no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales".

En respuesta, Loret de Mola dijo en el programa Así son las cosas que el presidente sabe todo lo que pasa con él; además de que aseguró que ya lo tocaron, cosa que "hace frecuentemente ¿No lo vamos a tocar con el pétalo de una rosa? Soy yo, eh. Yo sí sé y usted también sabe, no se haga".

"Él dice [López Obrador] que va a pedirle a su hermano que desista, le preguntan y él dice 'no ya es cuestión de ellos'. No, que no esconda la mano, él sabe, él sabe. Y tres, que no se preocupe Loret de Mola, 'no vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa'. No vamos a tocar. Ya me tocó. No se haga y no fue el pétalo de una rosa, ¡eh! El caballo completo, me echó el caballo con la banda presidencial, que no se haga", subrayó el periodista.

Cabe recordar que el origen de la controversia proviene de que el día 2 de octubre, Pío López Obrador presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien haya difundido los vídeos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo.

Las grabaciones en cuestión se dieron a conocer el 20 de agosto en el portal Latinus, en las cuales aparece Pío López Obrador y David León; estas fueron reconocidas por los propios involucrados e incluso León manifestó que se trataba de donaciones de simpatizantes de López Obrador para apoyar el movimiento.