AMLO confirma que el secretario de la Marina se contagió de COVID-19

"En el caso de nuestro Gobierno son varios los integrantes que han padecido de COVID-19; a algunos les ha pegado fuerte, a unos menos; ahora le afectó el almirante Ojeda y tenemos comunicación con él, está bien", dijo el jefe de Estado en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador detalló que habló con Ojeda en dos ocasiones el fin de semana.

"No tiene molestias mayores, está bien, pero estuvimos juntos el viernes 16 y todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia no necesariamente tiene que haber contagio", detalló el gobernante

El almirante Ojeda anunció el 18 de octubre en su cuenta de Twitter que iba a estar aislado, tras dar positivo de COVID-19.

"Me encuentro asintomático y continuaré trabajando desde casa, siguiendo las indicaciones médicas y apoyándome en los altos funcionarios de Marina para dar continuidad a nuestra labor", a agregó el jefe máximo de la Marina Armada.

Les comparto que a partir de este momento estaré en aislamiento por dar positivo a Covid-19. Me encuentro asintomático y continuaré trabajando desde casa siguiendo las indicaciones médicas y apoyándome en los Altos Funcionarios de Marina para dar continuidad a nuestra labor. — Rafael Ojeda (@AlmiranteSrio) October 18, 2020

Pruebas de coronavirus en el gabinete

El jefe del Ejecutivo agregó que se practica periódicamente pruebas para detectar el patógeno.

"Yo no he tenido afortunadamente eso [la enfermedad], y me hago una prueba, por lo general una por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie", afirmó el mandatario.

El presidente descartó que haya otros contagios en su entorno, que se reúne todos los días en el Gabinete de Seguridad.

"Me cuido con la sana distancia, afortunadamente no he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado que si hay tos, calentura y dolor de cuerpo, hay que asistir al médico y hacerse la prueba, si se presentan los síntomas básicos", agregó.

López Obrador reiteró el llamado a la población a mantenerse en alerta, aplicando las medidas sanitarias, y expresó su dolor por la pérdida de vidas en este país.

Según el balance del 18 de octubre por la noche, hay en México un total de 851.227 casos confirmados de COVID-19, y 86.167 personas fallecidas por la enfermedad.