El ministro de Medio Ambiente de Brasil podría ser destituido por la Justicia en breve

"El juez Ney Bello, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (una corte de apelaciones), determinó al juez de la octava corte federal de Distrito Federal que analice inmediatamente la petición que el Ministerio Público Federal (la Fiscalía) presentó hace más de tres meses", dice el portal de noticias G1.

La Fiscalía recurrió a la Justicia en junio, alegando que el ministro estaba cometiendo un delito de improbidad administrativa al impulsar el desmonte de las estructuras estatales que buscan cohibir los delitos ambientales.

Los fiscales resaltaron en su momento que si no hay una medida cautelar para destituirlo, "el aumento exponencial y alarmante de la deforestación de la Amazonía , consecuencia directa del desmonte deliberado de las políticas públicas destinadas a la protección del medio ambiente, puede llevar a la selva amazónica a un "punto de no retorno", situación en que la selva ya no consigue regenerarse".

La Justicia del Distrito Federal remitió el caso a la Justicia de Santa Catarina (sur), donde ya había una solicitud similar.

En septiembre, la Fiscalía insistió y exigió una decisión, alegando que la permanencia del ministro en el cargo implica consecuencias "trágicas" para la protección ambiental.