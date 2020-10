Ministro de Salud venezolano está en recuperación por COVID-19

"El doctor Carlos Alvarado se está recuperando del COVID-19, le hicieron la prueba de PCR hoy, debe salir negativa hoy", anunció el jefe de Estado durante un acto para graduar a nuevos médicos venezolanos.

Por su parte, el ministro Alvarado detalló que ya se encuentra sin síntomas, y que en los próximos días espera estar recuperado para incorporarse a sus obligaciones.

"Yo me siento muy bien a 11 días que me diagnosticaron el coronavirus, he tenido síntomas muy leves, estoy dentro de ese 85% de la población venezolana que está asintomática o con síntomas muy leves, ya tengo cuatro días asintomático", expuso.

Por su parte, Maduro se refirió a la pronta recuperación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y del exmandatario colombiano, Álvaro Uribe (2002 – 2010), quienes consideró que solo estuvieron tres días con la enfermedad de COVID-19.