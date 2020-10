La extraña comparación de Macri: Cristina Fernández es como Maradona

Durante la entrevista con el canal de televisión TN, Macri intentó defender la necesidad de que el peronismo argentino se separe de la figura de Fernández de Kirchner, a quien suele responsabilizar de los problemas del país.

Queriendo ilustrar el carácter popular del peronismo —movimiento político del cual siempre fue opositor— el expresidente se refirió al popular club de fútbol Boca Juniors, del cual fue presidente. "Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira, Boca es de todos los partidos y muchos credos religiosos", apuntó pero remarcó que sí "Boca es pasional, vehemente como es el peronismo".

Entonces Macri recordó que su llegada a la presidencia de Boca, en 1995, coincidió con los últimos años de Maradona como futbolista del club. "Cuando yo llegué a Boca, tenía que construir un puente entre esa vehemencia y una cierta racionalidad. Para eso tuve que hacer algo durísimo: fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. El peronismo está en el mismo desafío: lograr separarse de Cristina Kirchner".

Macri quiso jugar con una metáfora para pegarle al kirchnerismo, y terminó comparando a Cristina con Maradona.

Hasta Morales Solá se dio cuenta. pic.twitter.com/DbeLAq3wsJ — Sergio Villone (@sergioVillone) October 13, 2020

Sorprendido, el periodista Joaquín Morales Solá le preguntó si efectivamente estaba comparando a Cristina Fernández con Maradona. "La comparo en la irracionalidad, no en el talento", atinó a responder.

Las palabras de Macri generaron respuestas en las redes, que recordaron no solo la afinidad política entre Maradona y la expresidenta sino que la popularidad que generan ambos.

Cristina es como Maradona. pic.twitter.com/tQqDzmxuxw — Mati Aromi (@MatiAromi) October 13, 2020

Otros, por su parte, ironizaron con el aparente error estratégico de Macri.

-¿Qué te pedimos?

-Que no levante la imagen de Cristina

-¿Y qué hiciste?

-La comparé con Maradona pic.twitter.com/7sxAVgT0i5 — Nano (@nanothompson) October 13, 2020

Más allá de las redes, las palabras llegaron al propio Maradona, que en su cuenta de Instagram llamó a apoyar al Gobierno de Alberto Fernández, afirmando que Argentina "ya no es más el país de Ricachón y sus amigos".

"YA LO DIJO TU PADRE":

Por la publicación de Diego Maradona en Instagram pic.twitter.com/eYz46gfVAx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 13, 2020

"Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...", escribió.