"Tengo otros asuntos que atender": AMLO dice que "no le corresponde" resolver el conflicto en Morena

El mandatario subrayó durante la rueda de prensa del 12 de octubre que no opina respecto al tema "para no meternos en la cosa partidista".

"Solamente que haya alguna cosa grave pero no, esto no. Vamos a decir algo muy común en los partidos, ya que se pongan de acuerdo (…) No me corresponde, tengo otros asuntos que atender. Yo creo que la transformación de México tiene que ver con los ciudadanos, no hay ningún partido que pueda solo llevar a cabo una transformación, la están haciendo los ciudadanos", dijo.

El 11 de octubre el diputado y aspirante a la presidencia nacional del partido Morena Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que tomará posesión del cargo , a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó la necesidad de una nueva encuesta, tras decretar

Por su parte, Mario Delgado acusó a Muñoz Ledo de atentar "contra la ley y contra la democracia" al autoproclamarse como dirigente de Morena.

El INE dio a conocer el 9 de octubre que Muñoz Ledo obtuvo el 25,34% de las preferencias en las encuestas para definir al próximo presidente nacional y la secretaría general de Morena, mientras que Mario Delgado tuvo un 25,29%. Esta diferencia equivale a dos votos entre las 4.783 personas que participaron en este ejercicio, aunque el intervalo de confianza de la encuesta (95%) puede implicar que los resultados obtenidos por cada candidato se traslapen entre sí.