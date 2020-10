AMLO asegura que ante los ataques contra su Gobierno su "ángel de la guarda es el pueblo"

"Si se tiene el respaldo del pueblo, si se cuenta con el apoyo de la gente y se mantiene la comunicación con el pueblo no hay nada que temer", expresó en la conferencia matutina del nueve de octubre desde Palacio Nacional.

En este sentido, el mandatario aseguró que, servirlo y estarle informando, con eso. Por eso no estoy preocupado, estoy ocupado en enfrentar las crisis de la pandemia y la crisis económica, pero con mi consciencia tranquila y trabajando por el pueblo".

Respecto a los grupos que se oponen a su Gobierno, dijo que "es natural, como es lógico, vienen tiempos electorales, ya están las precampañas, aunque formalmente no se hayan declarado, ya muchas cosas se hacen con propósitos electorales".

Sin embargo, comentó que si él se pregunta a sí mismo, lo que tiene que decir es que "el pueblo, esa es la fuente del poder. El poder dimana del pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo y servirle al pueblo, para eso estamos aquí, y eso da mucha fortaleza, mucha tranquilidad, seguridad. Y eso es lo que estamos haciendo".

López Obrador agregó que diversos temas que han causado cuestionamientos por parte de la oposición, como el conflicto en Chihuahua por el Tratado Internacional de Aguas de 1944 o los desacuerdos por la extinción de los fideicomisos, se hacen con propósitos electorales de cara a las elecciones de 2021.

"Lo de la desaparición de fideicomisos y de fondos, pues es un asunto completamente electoral porque no hay ninguna razón. El dinero no va a desaparecer, no van a dejar de recibir los beneficios quienes tienen derecho. Lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia; sin embargo, se aprovecha para hacer propaganda y así van a haber otras cosas; pero es legítimo y normal en estas temporadas, y sucede en México y sucede en todo el mundo, no hay que extrañarnos y sí garantizar las libertades", explicó.