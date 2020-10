"¿Qué le molesta Señor Presidente?", responde 'Sí por México' a López Obrador

"¿Qué le molesta Señor Presidente? ¿Que los ciudadanos se organicen? ¿Que haya gente que piense distinto? Sí, nos estamos organizando, y lo seguiremos haciendo porque de eso se trata la democracia. No queremos regresar a lo de antes, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. La ciudadanía debe tomar en sus manos el futuro de México", comentó.

El posicionamiento, difundido en redes sociales,, aunque sí menciona que las organizaciones Chalecos México, Fundación Carlos Abascal, Futuro 21, Hijas de la Mx y la Red de líderes católicos forman parte de 'Sí por México'.

A su vez, Gustavo de Hoyos, quien también es dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), replicó el comunicado en Twitter con el mensaje: "Sí, nos estamos organizando porque no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos".

Sí, nos estamos organizando porque no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. 📎 https://t.co/SLkQ61MadD #YoSiPorMexico pic.twitter.com/CsDb5SX5jz — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) October 8, 2020

Poco antes, el líder empresarial rechazó cualquier posibilidad de participar como candidato a la gubernatura del estado de Baja California, tal como acusó López Obrador al revelar la creación de 'Sí por México'.

El mandatario mexicano señaló el 8 de octubre que estaba por darse a conocer un nuevo movimiento en contra de su Gobierno, al cual consideró como "un FRENAAA dos", la organización opositora que actualmente realiza un plantón en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

"Dicen que aquí es el no, no, no y ellos están por el sí, sí, sí, pero que, a diferencia del FRENAAA, que nada más confrontan, ellos son propositivos, eso es lo que dicen en su documento. No sé si lo hicieron oficial… Es que ya vienen las elecciones, ellos mismos lo dicen aquí, entonces andan buscando aglutinar y dicen que el líder del FRENAAA nos les ayuda en eso. Entonces tiene que ser una oposición moderna, propositiva y que ellos son los que van a jugar ese rol. Pues es un poco el planteamiento de los intelectuales orgánicos, unirse todos en contra de nosotros, porque vienen las elecciones", sostuvo.

A esto, 'Sí por México' reviró destacando que su intención es "romper los muros que separan a la ciudadanía de lo político para colocar en el centro de la discusión pública las grandes causas de la ciudadanía, lograr que los políticos trabajen para las causas de las y los ciudadanos".

Para lograrlo, expuso la necesidad de terminar con la polarización y los debates estériles entre la clase política de México.

"Vamos a retar a los partidos políticos para que adopten la propuesta de la ciudadanía y se ganen nuestro voto con un compromiso real. Vamos a exigirles que se comprometan con nuestra agenda de cara a las próximas elecciones y una vez que ganen quienes tengan que ganar, vamos a ser vigilantes de que SÍ cumplan con sus acuerdos. No vamos a esperar pasivos a que vengan a pedir nuestro voto, vamos a ser activos para que vengan a rendir cuentas y se ganen nuestro respaldo con un SÍ", propuso.

'Sí por México' aseguró que el 20 de octubre realizará un lanzamiento público de sus planteamientos, a fin de que "la gente nos conozca y decida si se quiere sumar o no" a su propuesta.