Trabajadores y estudiantes protestan en Ecuador contra despidos masivos y acuerdo con FMI

"Presentes en el Ministerio de Trabajo para exigir que se respete los derechos de los trabajadores", escribió el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, en su cuenta de Twitter.

[Plantón] #Octubre mes de resistencia y lucha popular. 💪



Presentes en el @MinTrabajoEc para exigir que se respete los derechos de las y los trabajadores. #NoMásDespidos #NoMásAbuso pic.twitter.com/YVU0JzOK9y — Frente Unitario Trabajadores (@FUTtrabajadores) October 8, 2020

​El FUT organizó una marcha que se dirigió hacia la cartera de Trabajo, en el norte de la capital ecuatoriana, para protestar por los despidos masivos registrados en el país con el amparo de una normativa que permite a los empleadores acudir a la figura de fuerza mayor para terminar la relación laboral y pagar bajas liquidaciones, al margen de los años de trabajo.

"Abajo la Ley Humanitaria", "Fuera ministro (de Trabajo)", entre otras, fueron las consignas coreadas por los manifestantes acompañados de banderas, tambores y pitos que llamaban la atención de los transeúntes.

También hubo arengas de rechazo al acuerdo firmado por el Gobierno de Lenín Moreno con el FMI.

Carlos Ramos, un exempleado de una empresa pública comentó a Sputnik que la situación que enfrentan los ecuatorianos en la actualidad es complicada.

"A mí no me renovaron el contrato y perdí mi trabajo; gracias a Dios mi esposa está trabajando en un taller de costura, sino no quiero ni pensar como saldríamos adelante. El Gobierno no ve por los ecuatorianos y se ha entregado otra vez al FMI", expresó.

A pocos metros de Ramos, una joven de 22 años, estudiante de Arquitectura, dijo a esta agencia que para ella ha sido imposible conseguir trabajo, por lo que no sabe si continuará con sus estudios.

"La situación es terrible; mis papás ya no me pueden ayudar. Todos los días reviso los anuncios en busca de cualquier trabajo, pero no he tenido suerte, y veo que eso le pasa a cientos de jóvenes como yo", dijo.

Además de la marcha del FUT, un grupo de médicos, enfermeras y personal de servicio de uno de los hospitales del sistema público de seguridad social realizó el jueves una manifestación pacífica en el sur de Quito para pedir que se les otorgue nombramientos en sus puestos de trabajo.

Previamente, durante la mañana, estudiantes y docentes de la Universidad Central del Ecuador (UCE) se movilizaron para rechazar un recorte por 98 millones de dólares al presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas.

Las jornadas del jueves son parte de una serie de movilizaciones en el marco de la conmemoración del primer aniversario de las protestas sociales que paralizaron 11 días a Ecuador en octubre de 2019.

Para el próximo 22 de octubre, el FUT convocó una gran movilización nacional en contra de la política económica del Gobierno.

Según datos publicados a inicios de agosto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), 1,8 millones de personas perdieron un empleo adecuado entre enero y junio de este año.