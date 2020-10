Una epidemióloga chilena afirma que el Gobierno le pidió manipular datos del COVID-19

"El día viernes 24 de abril, recuerdo con mucha claridad, que nos piden que cambiemos la información sobre los datos del COVID-19", señaló Albagli en su declaración a Fiscalía.

La epidemióloga declaró en calidad de testigo en el contexto de la querella interpuesta contra el presidente Sebastián Piñera y las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud, acusados de delitos sanitarios que habrían producido la muerte de miles de personas durante la pandemia, asegurando que las jefaturas pedían a los funcionarios disminuir los datos de personas contagiadas hasta que calzaran con las cifras del Ministerio.

Sin embargo, la médica señaló que no tomó en cuenta la orden de sus jefes y no alteró las cifras, aclarando que esta situación fue una de las razones por las que en septiembre renunció al cargo de jefa del departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud.

Además, afirmó que los sistemas de contabilización y de registro del Ministerio no tenían buenos estándares de calidad, y muchas veces presentaban fallas técnicas.

La investigación se enmarca en la querella interpuesta en junio por el alcalde de la comuna de Recoleta (centro), Daniel Jadue, uno de los líderes del Partido Comunista de Chile, apuntando como responsables de las muertes por COVID-19 en su comuna a Piñera, al exministro de Salud, Jaime Mañalich, a la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza y al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.

En Chile se han registrado 474.440 y 13.090 fallecieron, según el último informe del Ministerio de Salud.

En el mundo son 35.537.491 los casos confirmados y 1.042.798 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud.