"Somos portadores del virus de la rebeldía": el Ejército Zapatista anuncia gira por los continentes

"Que navegaremos hacia las tierras europeas. Que saldremos y que zarparemos, desde tierras mexicanas, en el mes de abril del año del 2021. Que, después de recorrer varios rincones de la Europa de abajo y a la izquierda, llegaremos a Madrid, la capital española, el 13 de agosto del 2021 —500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México—. Y que, inmediatamente después, seguiremos el camino", se lee en el comunicado firmado por el subcomandante insurgente Moisés.

La visita se hará con el fin de; sin embargo, precisaron que esto no es para ". No para demandarle que nos pida perdón. No para servirles ni para servirnos".

Por el contrario, dijeron que la intención de la parada en la capital española es para expresarles "que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía".

Sin hacer alusión a las conmemoraciones anunciadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pretende que el 28 de septiembre de 2021 se celebre como el Día del Perdón a Pueblos Originarios, los zapatistas explicaron que otro de los motivos de su viaje a España es para decirles "que no tienen por qué pedir que les perdonemos de nada".

"Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes; los genocidios escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para contento del poderoso —el mismo que flagela todos los rincones del planeta—; el aliento monetario y de impunidad para los paramilitares; la compra de conciencias y dignidades con 30 monedas", enfatiza el mensaje.

"Nosotros, nosotras, nosotroas, zapatistas NO queremos volver a ese pasado, ni solos, ni mucho menos de la mano de quien quiere sembrar el rencor racial y pretende alimentar su nacionalismo trasnochado con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes, y que nos quiere convencer de que, con la caída de ese imperio, los pueblos originarios de estas tierras fuimos derrotados.

"Ni el Estado Español ni la Iglesia Católica tienen que pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos manchadas de ella", se explica en el comunicado.

Las reflexiones del EZLN

En el anuncio, el EZLN también agregó una serie de reflexiones sobre la situación actual del mundo, a propósito del aumento de los feminicidios, de la puesta en marcha de los megaproyectos y del manejo de la pandemia de COVID-19 que hicieron algunos gobiernos.

"La aberración del sistema y su estúpida defensa del 'progreso' y la 'modernidad' se estrella contra una realidad criminal: los feminicidios. El asesinato de mujeres no tiene color ni nacionalidad, es mundial. Si es absurdo e irrazonable que alguien sea perseguido, desaparecido, asesinado por su color de piel, su raza, su cultura, sus creencias; no se puede creer que el hecho de ser mujer equivalga a una sentencia de marginación y muerte", señala el mensaje.

Por otro lado, sostiene que la pandemia "no sólo mostró las vulnerabilidades del ser humano, también la codicia y estupidez de los distintos gobiernos nacionales" dado que los países no tuvieron en cuenta la larga duración de la pandemia.

"La muerte se convirtió así en una cifra que se pierde a diario entre escándalos y declaraciones. Un comparativo tétrico entre nacionalismos ridículos. El porcentaje de bateo y de carreras limpias que determina qué equipo, o Nación, es mejor o peor", subraya el comunicado.

Del mismo modo, informaron que en las comunidades zapatistas optaron por la prevención y la aplicación de medidas sanitarias que, en su momento, fueron consultadas con científicos.

A pesar de ello, reportaron el fallecimientos de tres de sus compañeros que presentaron dos o más síntomas asociados al COVID-19 y que tuvieron contacto directo con contagiados, además otras 9 personasn, quienes murieron en ese período, presentaron uno de los síntomas.

"No son culpa de la 4T o de la oposición, de neoliberales o neoconservadores, de chairos o fifís, de conspiraciones o complots. Pensamos que debimos haber extremado más todavía las precauciones", informaron a través de su página oficial.

Por último, el comunicado manifiesta que "frente a los poderosos trenes, nuestras canoas. Frente a las termoeléctricas, las lucecitas que las zapatistas dimos en custodia a mujeres que luchan en todo el mundo. Frente a muros y fronteras, nuestro navegar colectivo. Frente al gran capital, una milpa en común. Frente la destrucción del planeta, una montaña navegando de madrugada. Somos zapatistas, portador@s del virus de la resistencia y la rebeldía. Como tales, iremos a los cinco continentes".